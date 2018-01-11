Как принять в эксплуатацию построенный дом самостоятельно

Приказом министра по инвестициям и развитию РК от 13 декабря 2017 года утверждены Правила приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно, а также формы акта приемки, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, действие правил распространяется на следующие объекты:

- реконструкцию посредством перепланировки помещений существующих зданий, не связанных с изменением несущих и ограждающих конструкций;

- временные строения, включая бытовые помещения для сезонных работ и отгонного животноводства;

- хозяйственно-бытовые постройки на территориях индивидуальных приусадебных участков, постройки на участках садовых и огороднических товариществ (обществ), элементы благоустройства на придомовых территориях или приусадебных (дачных) участках;

- мобильные комплексы контейнерного и блочного исполнения, а также одноэтажные здания (сооружения) для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, возведенные из сборно-разборных конструкций и не требующие согласования с санитарно-эпидемиологическими службами;

- автостоянки открытого типа при количестве автомашин не более пятидесяти единиц, а также гаражи с боксами не более чем на две автомашины;

- строительство индивидуальных жилых домов, а также других строений, предназначенных для личного пользования граждан;

- малые архитектурные формы и ограждение территорий;

- открытые спортивные площадки, тротуары, мощения вокруг зданий (сооружений).

При приемке построенного объекта собственником самостоятельно требуется наличие:

- архитектурно-планировочного задания, выданного местным исполнительным органом, осуществляющим функции в области архитектуры и градостроительства (за исключением реконструкции (перепланировки, переоборудования) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования и не предусматривающей дополнительный отвод (прирезку) земельного участка);

- технических условий (при необходимости в подключении, дополнительном подключении объекта к источникам инженерного и коммунального обеспечения и /или увеличения нагрузок);

- проектной (проектно-сметной) документации либо эскиза (эскизного проекта);

- решение местных исполнительных органов, осуществляющих функции в области архитектуры и градостроительства, в случае реконструкции (перепланировки, переоборудования) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования.

При завершении строительно-монтажных работ, собственник после получения письменного извещения от подрядчика о готовности объекта (если строительство объекта осуществлялось подрядным способом) приступает к процедуре приемки построенного объекта в эксплуатацию.

При приемке построенного объекта в эксплуатацию собственник:

- принимает объект в эксплуатацию с оформлением акта приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно по форме, согласно приложению 2 к настоящему приказу;

- проверяет соблюдение требований проектной (проектно-сметной) документации либо эскиза (эскизного проекта), выданных исходных материалов (документов) для проектирования объекта и действующих нормативно-технических документов;

- проверяет соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых строительных материалов (изделий, конструкций) и оборудования проектной (проектно-сметной) документации либо эскизу (эскизному проекту), а также государственным (межгосударственным) нормативам, в случае если строительство объекта осуществлялось подрядным способом.

Датой ввода объекта в эксплуатацию, принятого собственником самостоятельно, считается дата подписания акта.

Акт является исключительным исходным документом при регистрации имущественного права на построенный объект.

Акт подлежит обязательному учету в местных исполнительных органах, осуществляющих функции в области архитектуры и градостроительства.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.