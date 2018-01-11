Пекинских экспертов привлекут к решению экологических проблем в городах Казахстана

Ассоциация экологических организаций Казахстана проверит в ближайшее время "черный" снег, который недавно выпал в Темиртау, заявила председатель правления ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева на круглом столе в акимате Астаны.

Общественница отметила, что вопросом экологии должно заниматься не только государство, но и гражданскому обществу необходимо активно вовлекаться в процесс.

С целью привлечения внимания общества к теме экологии, ассоциацией планируется выезд по всем регионам республики, чтобы посмотреть и провести проекты, которые действительно будут содействовать улучшению экологической ситуации в регионе.

"После Астаны мы в первую очередь проедем в Темиртау, поскольку там выпал черный снег. Казгидромет может давать данные, которые показывают хорошие показатели, не превышающие норму выбросов, а на самом деле каждый гражданин чувствует, что выбросов достаточно много", — сказала в кулуарах круглого стола Соловьева.

Общественница также заявила о привлечении пекинских экспертов, которые благополучно разобрались с проблемой смога в столице Китая.

Отметим, что в недавно озвученном послании главы Казахстана местным исполнительным органам было дано прямое поручение по внедрению смарт–технологий и консолидации экологического сообщества.

По итогам круглого стола в Астане будет принята резолюция по стратегии совместных действий по оздоровлению окружающей среды столицы Казахстана и подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между акиматом Астаны и ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана".

Источник: Sputnik Казахстан

Фото с сайта ekaraganda.kz