Жена Аршавина о скандале с моделью: Он думал, что с ним хотят сфотографироваться

По ее словам, она видела эту запись и ранее, но её этот факт совершенно не задел.

Супруга Андрея Аршавина прокомментировала скандальную видеозапись, на которой её муж обнимает казахстанскую модель Ольгу Семёнову, сообщает Life.ru.

По словам жены футболиста "Кайрата", она видела эту запись и ранее, но её этот факт совершенно не задел.

"Мужчины всего лишь отдыхали в ресторане, ничего особенного там не произошло", — уверена Аршавина.

"Мы провели экспертизу видеозаписи с оперативными сотрудниками. На ней чётко видно, как Семёнова просит свою подругу снимать именно видео, не ограничиваясь фотографиями. Аршавин же думал, что с ним в очередной раз хотят сфотографироваться. Если смотреть далее, то видно: именно она держит его за руки. При этом сам Андрей постоянно прячется за её спину", - рассказала девушка в интервью RT.

По словам Алисы, ещё перед свадьбой с Аршавиным она понимала, что он медийный человек, поэтому ей придётся мириться с вниманием поклонниц.

"Даже во время матчей я слышала разговоры болельщиц, которые были готовы на всё ради встречи с ним", - признаёт она.

Кроме того, Аршавина опровергает, что угрожала Семёновой. Жена футболиста уверена, что модель решила просто пропиариться, поэтому и выдумала всю историю об "ухаживаниях" нападающего "Кайрата" и реакции его "ревнивой жены".

"Очередной человек, который хочет прославиться за чужой счёт и заработать на этом. Как мне стало известно, она является охотницей за богатыми мужчинами, о чём сама заявляла весьма открыто", -считает Алиса Аршавина.