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Сенатор: В Послании Президент уделил большое внимание вопросам развития бизнеса

11 января 2018, 15:07

Сегодня Казахстан все еще нуждается в улучшении бизнес- климата, и в данном контексте Президент поручил основной акцент в работе по улучшению бизнес-среды перенести в регионы.

Послание Главы государства Н.А. Назарбаева является неотьемлемой частью стратегического плана Нации и конкретизирует шаги по модернизации социально-экономического разития страны на долгострочную перспективу. Об этом заявил председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента Аскар Бейсенбаев, передает Zakon.kz.

В Послании Президент уделил большое внимание вопросам развития бизнеса и внедрению цифровых технологий в бизнес- процессы.

Елбасы поставил задачу по дальнейшему дерегулированию отчественного бизнеса и принятию соответствующего закона, который открывает новые горзионты для развития предпринимательства в целом.

Сегодня Казахстан все еще нуждается в улучшении бизнес- климата, и в данном контексте Президент поручил основной акцент в работе по улучшению бизнес-среды перенести в регионы, что, в свою очередь, даст мультипликативный эффект в виде создания новых рабочих мест, реализации социальных программ в регионах.

Фото: today.kz.


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