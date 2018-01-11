Сенатор: В Послании Президент уделил большое внимание вопросам развития бизнеса

Сегодня Казахстан все еще нуждается в улучшении бизнес- климата, и в данном контексте Президент поручил основной акцент в работе по улучшению бизнес-среды перенести в регионы.

Послание Главы государства Н.А. Назарбаева является неотьемлемой частью стратегического плана Нации и конкретизирует шаги по модернизации социально-экономического разития страны на долгострочную перспективу. Об этом заявил председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента Аскар Бейсенбаев, передает Zakon.kz.

В Послании Президент уделил большое внимание вопросам развития бизнеса и внедрению цифровых технологий в бизнес- процессы.

Елбасы поставил задачу по дальнейшему дерегулированию отчественного бизнеса и принятию соответствующего закона, который открывает новые горзионты для развития предпринимательства в целом.

Сегодня Казахстан все еще нуждается в улучшении бизнес- климата, и в данном контексте Президент поручил основной акцент в работе по улучшению бизнес-среды перенести в регионы, что, в свою очередь, даст мультипликативный эффект в виде создания новых рабочих мест, реализации социальных программ в регионах.

Фото: today.kz.