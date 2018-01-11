Казахстанцами, которые получают зарплату в конвертах, займутся налоговики

Минтруда установило количество работающих граждан, которые не производят отчислений в бюджет, пенсионный и социальный фонды.

Около одного миллиона казахстанцев получают заработную плату в конвертах, заявила вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на брифинге после критики президента страны.

В послании президента Казахстана от 10 января была раскритикована деятельность министерства труда и социальной защиты населения за слабую работу с самозанятым населением. По мнению главы государства, гражданам необходимо предоставить больше возможностей для открытия собственного дела или получения новой профессии.

По данным Минтруда, в апреле прошлого года ведомство подсчитало количество граждан, которые не платят пенсионные взносы, социальные отчисления, не имеют статуса индивидуальных предпринимателей, а также не входят в категорию получателей социальных выплат.

Из 18 миллионов казахстанцев статус не определен у 3,2 миллиона человек.

"Кто они? Из этого числа хотелось бы остановиться на тех, которые заявили себя непродуктивно самозанятыми или безработными. Здесь вопрос стоит о тех, кто работает без официальной заработной платы. Таких у нас 940 тысяч человек. Вы представляете, что они работают, получают зарплату в конвертах. Они не отчисляют обязательных платежей в бюджет, не перечисляют пенсионных взносов и не думают о тех рисках, которые могут наступить. Ими конкретно занимается министерство финансов и департаменты государственных доходов", — сказала Жакупова на брифинге в службе центральных коммуникаций.

По ее информации, в ходе проверок еще более полумиллиона человек определены как выехавшие из страны. Студентами определили себя 123 тысячи человек, умершими заявлены 12 тысяч человек.

"Есть граждане, 178 тысяч человек, которые заявили себя индивидуальными предпринимателями, но они отсутствуют в базе данных министерства финансов как зарегистрировавшиеся лица, занимающиеся бизнесом. Они также работают, но не перечисляют взносов, налогов, соцотчислений. Считайте, что уже порядка миллиона человек должны легализовать свою деятельность", — добавила Жакупова.

Она напомнила, что глава государства в послании говорил о необходимости упростить порядок регистрации самостоятельно занятых граждан и эта работа уже была проведена, однако сами граждане не торопятся актуализировать свои данные.

"Такой регистрации от них мы ждем, но на сегодня пока регистрации нет. Поэтому комитет госдоходов со своими территориальными департаментами работают точечно", — уточнила вице-министр.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото с сайта sharij.net