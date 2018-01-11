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Молодой парень погиб в результате ДТП в Алматы

11 января 2018, 15:46

Его машина угодила под ГАЗель.

11 января утром в Алматы произошло ДТП, в результате которого погиб молодой водитель, передает Zakon.kz.

Авария случилась на ул.Северное кольцо, в районе рынка "Мизам". Очевидцы выкладывают в сети последствия ДТП.

По предварительным данным, водитель Toyota Soarer не справился с управлением и въехал в стоящую ГАЗель, которая, судя по видео, по инерции проехала вперед и подмяла дорожный знак.

21-летний парень, сидевший за рулем иномарки, погиб.


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