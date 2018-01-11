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Внесены изменения в стандарт государственной услуги

«Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства»

Аннотация к документу: Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 4 декабря 2017 года № 789 «О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 254 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства» (не введен в действие)

В частности, в стандарт внесен следующие изменения:

в заголовок вносится изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 вносится изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в стандарте государственной услуги «Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства», утвержденном указанным приказом:

в заголовок вносится изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 вносится изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в правые верхние углы приложений 1, 2 и 3 вносятся изменения на государственном языке, тексты на русском языке не меняются;

приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению к приказу;

в правый верхний угол приложения 5 вносится изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

11 января 2018, 15:40
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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