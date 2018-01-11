«Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства»

В частности, в стандарт внесен следующие изменения: в заголовок вносится изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется; в пункт 1 вносится изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется; в стандарте государственной услуги «Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства», утвержденном указанным приказом: в заголовок вносится изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется; в пункт 1 вносится изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется; в правые верхние углы приложений 1, 2 и 3 вносятся изменения на государственном языке, тексты на русском языке не меняются; приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению к приказу; в правый верхний угол приложения 5 вносится изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется; Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.