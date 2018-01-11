Сидят мужчины в машине и не могут даже помочь - районный аким Астаны
Армана Турлубека возмутило видео в соцсети.
Аким столичного района "Сарыарка" Арман Турлубек призвал астанчан быть терпимее и дружелюбнее друг к другу, сообщает Zakon.kz.
"Уважаемые жители! Давайте в такие дни неблагоприятных погодных условий быть терпимее, помогать друг другу, если видите что по дороге люди не могут идти из-за сильного ветра, их заносит, машины застряли остановитесь, помогите, и будьте добрее и дружелюбнее!" - написал Турлубек в Facebook.
Его возмутило видео, которое появилось сегодня в соцсетях.
"Сидят мужчины в машине и снимают видео и не могут даже выйти помочь. Ещё и песню не поленились к видео прикрепили", - посетовал он.
Фото: кадр из видео.
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