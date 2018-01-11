В ЦОНах Акмолинской области отключается электричество

В некоторых ЦОНах страны отменили практический экзамен по сдаче на водительские права.

В ЦОНах трех областей Казахстана из-за плохих погодных условиях наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор департамента по связям с общественностью Государственной корпорации "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай.

Кроме того в некоторых ЦОНах страны отменили практический экзамен по сдаче на водительские права.

Сообщаем, что в связи с неблагоприятными погодными условиями приостановлен прием практического экзамена на автодромах специализированных ЦОНов гг Астана, Павлодар, Караганда и Шымкент.

Кроме того, имеют место периодические отключения электроэнергии в ЦОНах Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях, - говорится в сообщении.

В столице также не работают отделения Казпочты, доставку корреспонденции по городу во время бурана отменили - сообщили в пресс-службе Казпочты.

Напомним, в ряде регионов республики бушует буран. В столице объявлена чрезвычайная ситуация. Закрыты некоторые аэропорты страны. Все автобусные сообщения из Астаны также закрыты для проезда.

Фото с сайта nhbr.ru