Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В ЦОНах Акмолинской области отключается электричество

11 января 2018, 15:55

В некоторых ЦОНах страны отменили практический экзамен по сдаче на водительские права.

В ЦОНах трех областей Казахстана из-за плохих погодных условиях наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор департамента по связям с общественностью Государственной корпорации "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай.

Кроме того в некоторых ЦОНах страны отменили практический экзамен по сдаче на водительские права.

Сообщаем, что в связи с неблагоприятными погодными условиями приостановлен прием практического экзамена на автодромах специализированных ЦОНов гг Астана, Павлодар, Караганда и Шымкент.
Кроме того, имеют место периодические отключения электроэнергии в ЦОНах Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях, - говорится в сообщении.

В столице также не работают отделения Казпочты, доставку корреспонденции по городу во время бурана отменили - сообщили в пресс-службе Казпочты.

Напомним, в ряде регионов республики бушует буран. В столице объявлена чрезвычайная ситуация. Закрыты некоторые аэропорты страны. Все автобусные сообщения из Астаны также закрыты для проезда.

Фото с сайта nhbr.ru


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...