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Закрыты загородные трассы в Павлодарской области

11 января 2018, 16:03

Причина - метель.

В связи с ухудшением погодных условий загородные трассы по всем направлениям в Павлодарской области закрыты, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

"Граждан просим воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов и также рекомендуем без крайней необходимости не выходить на улицу. Родителей просим не отпускать детей без сопровождения взрослых. На улице будьте бдительны и осторожны, переходите проезжую часть в установленных местах. Водители, будьте особенно внимательны на дороге, строго соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам экстренной службы «112» или в полицию «102»", - сказано в распространенном сообщении.


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