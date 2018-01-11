Закрыты загородные трассы в Павлодарской области
11 января 2018, 16:03
Причина - метель.
В связи с ухудшением погодных условий загородные трассы по всем направлениям в Павлодарской области закрыты, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
"Граждан просим воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов и также рекомендуем без крайней необходимости не выходить на улицу. Родителей просим не отпускать детей без сопровождения взрослых. На улице будьте бдительны и осторожны, переходите проезжую часть в установленных местах. Водители, будьте особенно внимательны на дороге, строго соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам экстренной службы «112» или в полицию «102»", - сказано в распространенном сообщении.
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