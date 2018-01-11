Буран в Астане

С утра были отменены занятия во всех учебных учреждения города.

11 января в Астане из-за неблагоприятных погодных условий была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, сообщает Zakon.kz.

Руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства, строительства было рекомендовано приостановить деятельность, за исключением организаций жизнеобеспечения: пожарная служба, полиция, службы департамента чрезвычайных ситуации, скорая медицинская помощь, медицинские учреждения, коммунальные службы.

С утра были отменены занятия во всех учебных учреждения города. Закрыты все выезды для автотранспорта из Астаны. Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Астаны в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий также был закрыт.

Не обошлось и без ЧП. Из-за бурана пропало электричество в жилом массиве "Восточнее Ильинки". Кроме того, сообщалось о внеплановом отключении электричества на улицах Сауран, Достык и ПС "Заречная". За сутки было зарегистрировано более 60 ДТП, 1 человек получил травмы, погибших нет. Имеется факт срыва кровли главного корпуса Акмолинского Аграрного университета. Предварительная площадь — 600 кв.м. По городу зарегистрированы случаи повреждения автомобилей, повреждения крыш частных жилых и многоэтажных домов.

Силами ДЧС Астаны проводилось патрулирование на автотехнике высокой проходимости по объездным трассам и по периметру города. В ходе патрулирования эвакуировано 70 человек, из них 5 детей. В Центре управления в кризисных ситуациях организован оперативный штаб.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил держать ситуацию на контроле.