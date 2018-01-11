Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

70 человек эвакуированы в Астане

11 января 2018, 16:10

Организован оперативный штаб.

Силами ДЧС Астаны проводится патрулирование на автотехнике высокой проходимости по объездным трассам и по периметру города, в ходе которого эвакуировано 70 человек, из них 5 детей. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.

По информации Иманкулова, по состоянию на 13:00 на телефонный номер "112" поступило 3100 звонков из них 850 сообщений по закрытым трассам и необходимости оказания помощи.

Отмечается, что информация о штормовом предупреждении и необходимости ограничения выездов за пределы населенных пунктов доводилась до населения.

Также сообщается, что в Центре управления в кризисных ситуациях организован оперативный штаб.

"В аварийно-спасательных работах задействованы: от ДЧС более 200 человек личного состава и 40 единиц специализированной техники высокой проходимости. Силами ДЧС Астаны проводится патрулирование на автотехнике высокой проходимости по объездным трассам и по периметру города, в ходе которого эвакуировано 70 человек, из них 5 детей. В результате сильного ветра имеется факт срыва кровли главного корпуса Акмолинского Аграрного Университета. Предварительная площадь — 600 кв.м. По городу зарегистрированы случаи повреждения автомобилей (количество уточняется), повреждения крыш частных жилых и многоэтажных домов", - сообщил Иманкулов.

Жертв и пострадавших нет, аварийно-спательные работы продолжаются.

Фото: kolesa.kz.

Все новости по теме читайте здесь.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...