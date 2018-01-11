70 человек эвакуированы в Астане

Силами ДЧС Астаны проводится патрулирование на автотехнике высокой проходимости по объездным трассам и по периметру города, в ходе которого эвакуировано 70 человек, из них 5 детей. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.

По информации Иманкулова, по состоянию на 13:00 на телефонный номер "112" поступило 3100 звонков из них 850 сообщений по закрытым трассам и необходимости оказания помощи.

Отмечается, что информация о штормовом предупреждении и необходимости ограничения выездов за пределы населенных пунктов доводилась до населения.

Также сообщается, что в Центре управления в кризисных ситуациях организован оперативный штаб.

"В аварийно-спасательных работах задействованы: от ДЧС более 200 человек личного состава и 40 единиц специализированной техники высокой проходимости. Силами ДЧС Астаны проводится патрулирование на автотехнике высокой проходимости по объездным трассам и по периметру города, в ходе которого эвакуировано 70 человек, из них 5 детей. В результате сильного ветра имеется факт срыва кровли главного корпуса Акмолинского Аграрного Университета. Предварительная площадь — 600 кв.м. По городу зарегистрированы случаи повреждения автомобилей (количество уточняется), повреждения крыш частных жилых и многоэтажных домов", - сообщил Иманкулов.

Жертв и пострадавших нет, аварийно-спательные работы продолжаются.

Фото: kolesa.kz.

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