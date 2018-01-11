В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Пункт 4 изложен в следующей редакции:

«4. Ветвевладелец (контрагент) на договорной основе оказывает участникам перевозочного процесса услуги подъездных путей.

В случае если ветвевладелец (контрагент) является субъектом естественной монополии, то он заключает договор на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.»;

Пункты 9 и 10 изложены в следующей редакции:

«9. Эксплуатация подъездных путей приостанавливается ветвевладельцем в случаях выполнения плановых и внеплановых работ, обнаружения неисправностей подъездного пути, угрожающих безопасности движения и сохранности подвижного состава, контейнеров, грузов, а также на основании акта органа государственного транспортного контроля.

Плановые работы выполняются ветвевладельцем на основании графика ремонтных работ подъездных путей, в котором указываются сроки начала и окончания работ. График проведения плановых работ утверждается ветвевладельцем не позднее, чем за 30 календарных дней до начала календарного года, в котором планируются ремонтные работы подъездных путей.

Внеплановые работы проводятся на основании акта о выявленных нарушениях органа государственного транспортного контроля в соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте».

10. Ветвевладельцы обеспечивают освещение подъездных путей в пределах занимаемой ими территории, а также проводят очистку подъездных путей от мусора и снега, сорной растительности и остатков груза, проводят отвод талых и ливневых вод от верхнего строения пути и его элементов.»;

Пункт 22 изложен в следующей редакции:

«22. Время на подачу-уборку вагонов с мест погрузки, выгрузки (разгрузки) и приемосдаточных (выставочных) путей устанавливается на основании технологии работы станции примыкания и исчисляется согласно ведомости подачи-уборки по форме, согласно приложению 11 к Правилам перевозок грузов железнодорожным транспортом, утвержденным приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 545 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13714), которую перевозчик предоставляет ветвевладельцу по его требованию.»;

Также правила дополнены пунктом 24 следующего содержания:

«24. Ветвевладелец при заключении договора об оказании услуг подъездных путей либо при заключении дополнительного соглашения о продлении срока действия договора прилагает к договору копию графика проведения плановых работ, а также размещает его на своем интернет-ресурсе (при наличии).

В случае изменения графика плановых работ ветвевладелец, в письменном виде уведомляет пользователя услуг по перевозке и контрагента об изменении графика плановых работ не менее чем за 15 рабочих дней до начала работ.».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.