В Алматы задержана семейная пара псевдоарендодателей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что подозревамые - гражданин Р. и его жена, гражданка Д., с целью наживы решили осуществлять свой криминальный замысел под видом арендодателей съемных квартир.

«Хотя задержанные и являются законными супругами, живут они раздельно. Имеют общего ребенка. Подозреваемый Р., 1987 г.р., ранее привлекался за грабеж, его супруга в лице «напарника» прибыла из Павлодара. Действовали они по схеме: снимали квартиру на сутки, находили арендаторов, желающих заселиться на длительный срок, показывали квартиру и «сдавали». Получали оплату за месяц вперед. Клиентов же находили по объявлениям на сайтах. Какого же было удивление законных арендодателей, когда новые постояльцы заявляли им, что жить будут как минимум месяц… По этой схеме только по Алмалинскому району за ними числится 5 эпизодов. Таким образом, преступная парочка обманным путем и злоупотреблением доверия граждан завладела денежными средствами на общую сумму свыше 200 тысяч тенге. В ходе оперативных и специальных мероприятий подозреваемые были задержаны сотрудниками отдела криминальной полиции. Свою вину полностью признают. Начато досудебное расследование по ст.190 ч.2 УК РК. На данный момент подозреваемые водворены в ИВС ДВД. Проверяется их причастность к другим аналогичным правонарушениям в Алматы. В этой связи, просим всех жителей города, кто мог пострадать от преступных действий указанных граждан, обратиться в УВД Алмалинского района по телефонам:254-46-08 и 254-46-12», - сообщил начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.