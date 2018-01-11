Молодую жену 87-летнего актера Краско поймали на измене

В СМИ активно обсуждается очередной адюльтер в актерской среде. 27-летнюю Наталью Шевель обвинили в том, что она изменяет своему законному мужу 87-летнему актеру Ивану Краско, сообщает "Комсомольская правда".

Якобы соблазнительная девушка встречается с неким Александром. На ТВ даже решили снять передачу на эту тему, но в телестудии произошла драка. Директор Ивана Краско набросился на Александра с кулаками.

Портал Super опубликовал видеозапись с Александром, в которой тот признается, что встречался с Натальей Краско, в девичестве Шевель. Он рассказал, как она читала ему стихи и заявил, что не может никуда деть свои чувства, так же, как и Наталья свои.

" У меня есть, и были, и будут отношения с Наташей", — сказал Александр.

Эта тема стала центральной для одного из телевизионных ток-шоу, куда пригласили Александра. Однако съемки закончились скандалом, так как на Александра набросился директор Ивана Краско. В результате у молодого человека появились ссадины. Сам он считает, что представитель Краско решился на нападение, чтобы не потерять работу, поскольку он давно знал об измене Натальи, но молчал.

Напомним, что свадьбу, тогда 84-летний актер Ивано Краско и 24-летняя Наталья Шевель, сыграли 9 сентября 2015 года в Санкт-Петербурге.

Краско явился на бракосочетание в парадной морской форме. Праздничный банкет проходил в петербургском Доме актера.

Актер заявлял, что разница в возрасте в 60 лет не помеха.

"Поверьте, с Наташей я помолодел. Такое ощущение, что мне сейчас 23 года. Она меня заряжает. И возродила не только как мужчину, но и как человека. До встречи с Наташей был момент, когда я разочаровался в жизни. А в ней я увидел не только Женщину, но и необыкновенный творческий потенциал", - говорил тогда Краско.

Да и Наталья рассказывала, что ей нужен такой мужчина, ради которого она будет стремиться развиваться.