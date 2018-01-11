Эксперты: умершая трехлетняя девочка в Караганде отравилась не колбасой

Ранее мама девочки также утверждала, что смерть ее ребенка никак не связана с употреблением колбасы.

Эксперты центра судебной экспертизы Министерства юстиции завершили исследование колбасы и кала трехлетней девочки Айзере Какармановой, которая скончалась 31 декабря в 8:50 утра в инфекционной больнице в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала мама девочки Диана Какарманова, выводы экспертизы ее не удивили.

«Именно об этом я твердила врачам и руководству облздрава - колбаса, которую я давала дочери, не была испорченной. Я ведь тоже ела этот продукт и не отравилась. Исследовались в лаборатории памперс с калом Айзере, колбаса и мой бакпосев. В кале Айзере нашли что-то. А у меня и в колбасе ничего не нашли. Это значит, что у меня не было отравления, как говорили врачи журналистам. И колбаса, которую они пытались обозначить как источник инфекции, ни при чем. Значит, инфекцией дочь заразилась в больнице», - говорит Диана Какарманова.

Ранее глава облздрава Ержан Нурлыбаев также призывал не устанавливать прямую причинно-следственную связь с колбасой.

«Колбаса это или нет, утверждать нельзя», - говорил Ержан Нурлыбаев.

Женщину ознакомили с выводами экспертизы и приобщили к материалам проверки, которая продолжается. Ведет проверку департамент охраны общественного здоровья Карагандинской области.

Диана Какарманова выражает недоверие членам комиссии.

Напомним, во втором отделении областной инфекционной больницы в Караганде 31 декабря в 8:50 утра скончалась Айзере Какарманова, которой было 2 годика и 10 месяцев. Мама девочки подозревает врачей в халатности. Однако руководство управления здравоохранения уверяет, что женщина, несмотря на призывы остаться, забрала дочь из больницы с высокой температурой и диареей. В итоге девочка на протяжении 13 часов находилась без медицинского наблюдения. После повторной госпитализации в час ночи 31 декабря состояние ребенка ухудшилось, и она скончалась.

В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса «ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником». Конкретных подозреваемых нет. Руководство департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области начало внеплановую проверку в областной инфекционной больнице. Срок работы комиссии - 30 рабочих дней.

Айнур Балакешова

Фото с сайта inform.kz