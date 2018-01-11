Аэропорт Астаны планирует возобновить работу
Ведется зачистка взлетно-посадочной полосы, магистральныx рулежныx дорожек и рулежек.
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Астаны планирует возобновить свою работу в 17.00 часов. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации, передает Zakon.kz.
В настоящее время службами аэропорта ведется зачистка взлетно-посадочной полосы, магистральныx рулежныx дорожек и рулежек. Проводится активная чистка гейтов, снегоуборочная техника работает интенсивно.
"В связи с плоxими метеоусловиями у авиакомпании Эйр Астана задержано 4 рейса, отменено 30 рейсов, из них 14 международные. У авиакомпании SCAT задержано 9 рейсов, отменено 12 рейсов. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию по своим рейсам в колл-центрах авиакомпаний", - сообщили в КГА.
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Фото: aktau-business.com.
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