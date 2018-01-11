Сколько будут стоить новые вип-номера для авто в Алматы

В рамках деятельности отдела регистрационно-экзаменационной работы административной полиции в процедуру оказании госуслуг по регистрации, перерегистрации и выдачи водительских удостоверении, внесены корректировки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

«В частности, сокращено количество документов для регистрации транспорта и выдачи водительских удостоверений (исключена адресная справка, подтверждение оплаты пошлин, сборов и налогов, учредительные документы юридического лица и другие); отменен осмотр транспорта при выдаче дубликата свидетельства о регистрации, новых автомобилей, а также в случае изменения Ф.И.О. владельца и переоборудования транспорта; отменена сдача экзамена на знание ПДД при истечении срока действия водительского удостоверения; на портале «электронного правительства» запущена услуга обмена водительских удостоверений. Заявка и копии необходимых документов подаются через Интернет, гражданин приходит в спецЦОН только для получения готового удостоверения», - уточнил начальник Управления административной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

Кроме того, по данным спикера, с 1 января 2018 года перечень государственных номеров повышенного спроса дополняется номерами с цифровыми обозначениями 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707, а также одинаковыми буквенными обозначениями (стоимость - 138 768 тенге, или 5 700% МРП).

Госномера 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями будут стоить 274 170 тенге, или 11 400% МРП.

Госномера 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями - 466 570 тенге, или 19 400% МРП.

Госномера 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями - 685 425 тенге, или 28 500% МРП.

«С целью повышения качества и сокращения сроков оказания госуслуг по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений МВД планирует внедрить для граждан онлайн-сервис по просмотру и бронированию через Интернет имеющихся в наличии государственных номеров автотранспорта, а также выбора номеров повышенного спроса; обеспечить прием заявок через портал «электронного правительства» на выдачу дубликатов свидетельств о регистрации транспорта, госномеров и водительских удостоверений, а также их замену при истечении срока действия. Будет возможен выбор любого ЦОНа либо спецЦОНа для получения готовых документов и госномеров; осуществлять выдачу информационной справки о наличии, отсутствии, снятии с учета автотранспорта через портал «электронного правительства».

В минувшем году алматинцы приобрели 1 500 комплектов госномеров повышенного спроса на общую сумму свыше 540 миллионов тенге.