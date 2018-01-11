В соответствии с подпунктом 46-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» утверждены Правила подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования (далее - Правила).

Подушевое нормативное финансирование организаций образования с подушевым финансированием реализуется за счет республиканского и местного бюджетов.

Выделение и использование средств из республиканского и местного бюджетов, предназначенных для подушевого нормативного финансирования организаций образования с подушевым нормативным финансированием, производится в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, с учетом особенностей настоящих Правил.

Объем подушевого нормативного финансирования организаций технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования с подушевым нормативным финансированием из республиканского бюджета на предстоящий финансовый год определяется в соответствии с Методикой подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, утверждаемой в соответствии с пунктом 46-1) статьи 5 Закона (далее - Методика).

Объем подушевого нормативного финансирования организаций образования с подушевым нормативным финансированием из местного бюджета на предстоящий финансовый год определяется в соответствии с Методикой.

При наличии средств местного бюджета размер подушевого норматива финансирования на дошкольное воспитание и обучение, техническое и профессиональное, послесреднее образование определяется не ниже размера подушевого норматива финансирования дошкольного воспитания и обучения, технического и профессионального, послесреднего образования, рассчитанного в соответствии с Методикой.

При недостаточности средств местного бюджета в объеме подушевого нормативного финансирования среднего образования в случае изменения подушевого норматива компенсация потерь, влекущих увеличение расходов местного бюджета, восполняется целевыми текущими трансфертами из республиканского бюджета.

Изменение объема подушевого нормативного финансирования из республиканского и (или) местных бюджетов в текущем финансовом году допускается только при уточнении фактического контингента обучающихся или воспитанников, в соответствии с Правилами размещения государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническими профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения высших учебных заведений, а также на дошкольное воспитание и обучение, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 122 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13418).

Подушевой норматив финансирования дошкольного воспитания и обучения включает следующие виды расходов:

1) оплата труда, выплата пособий на оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску и взносы работодателя по налогам и другим обязательным платежам в бюджет работников;

2) доплаты за проживание в зонах экологического бедствия и радиационного риска, предусмотренные Законами Республики Казахстан от 30 июня 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» (далее - Закон о защите пострадавших вследствие экологического бедствия) и от 18 декабря 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» (далее - Закон о защите пострадавших на ядерном полигоне);

3) расходы на организацию и осуществление образовательного процесса (приобретение оборудования и мебели в соответствии с нормами оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13272)) (далее - Нормы оснащения);

4) приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения;

5) расходы на аренду помещений.

6) коммунальные расходы;

7) расходы на оплату услуг почтовой и телефонной связи, услуг интернет;

8) расходы на проведение текущего ремонта, содержание и обслуживание зданий, сооружений, технологического оборудования, компьютерной и оргтехники, интерактивных систем;

9) приобретение товаров, необходимых для обеспечения деятельности организации образования с подушевым нормативным финансированием, не применяемых в образовательном процессе, в том числе моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря, строительных товаров, канцелярских товаров, дезинфицирующих средств, мягкого инвентаря и посуды;

10) оплата банковских (финансовых) услуг, связанных с произведением расходов, предусмотренных подпунктами 1) - 9) настоящего пункта Правил.

Подушевой норматив финансирования среднего образования включает следующие виды расходов:

1) оплата труда, выплата пособий на оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску и взносы работодателя по налогам и другим обязательным платежам в бюджет работников, за исключением расходов на:

оплату гимназического (лицейского) компонента, предусмотренного Типовыми правилами деятельности организаций образования по профилю обучения, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 сентября 2013 года № 375 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8827);

доплату педагогическим работникам по предметам профильного направления учебных заведений (классов, групп) с углубленным изучением отдельных предметов;

доплаты за проживание в зонах экологического бедствия и радиационного риска, предусмотренные Законами о защите пострадавших вследствие экологического бедствия и о защите пострадавших на ядерном полигоне;

2) подготовка и участие обучающихся в научных, спортивных, творческих и интеллектуальных соревнованиях и мероприятиях;

3) коммунальные расходы;

4) расходы на оплату услуг почтовой и телефонной связи, услуг интернет;

5) расходы на проведение текущего ремонта, содержание и обслуживание зданий, сооружений, технологического оборудования, компьютерной и оргтехники, интерактивных систем;

6) приобретение товаров, необходимых для обеспечения деятельности организации образования с подушевым нормативным финансированием, не применяемых в образовательном процессе, в том числе моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря, строительных товаров, канцелярских товаров, дезинфицирующих средств, мягкого инвентаря и посуды;

7) премирование работников;

8) организация и осуществление образовательного процесса (приобретение печатных и экранно-звуковых пособий, технических средств обучения, учебно-наглядных пособий, демонстрационных пособий, школьной мебели, спортивного инвентаря и оборудования, раздаточных и контрольно-измерительных инструментов, музыкальных инструментов, художественных материалов, ученических приборов, настенных планшетов, раздаточного материала, гербариев, коллекций и муляжей, программного обеспечения для проведения онлайн-уроков и визуализации проектов, методического фонда в соответствии с Нормами оснащения, а также бланков, табелей, классных журналов и мела);

9) капитальные расходы;

10) оплата банковских (финансовых) услуг, связанных с произведением расходов, предусмотренных подпунктами 1) - 9) настоящего пункта Правил.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.