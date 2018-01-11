Жительница Шымкента выразила доверие суду

В конце прошлого года в Шымкенте под председательством судьи Мадемарова Д. было рассмотрено исковое заявление Баранова Юрия к Сандровой Светлане, а также к трем нотариусам и Управлению юстиции Енбекшинского района города Шымкента о признании завещания недействительным, сообщает Zakon.kz.

Завещание это оставила умершая в июне 2016 года Л. Кравченко. Первый раз завещание она написала в октябре 2015 года, второй раз – в апреле 2016 года. Согласно завещанию от 29.10.2015, Кравченко завещала Баранову квартиру, находящуюся в Шымкенте, и гараж с земельным участком общей площадью 513,0 кв. м. Второе завещание написала уже на имя своей родственницы Сандровой в апреле 2016 года, где завещала ей все движимое и недвижимое имущество.

Истец Баранов сомневался в законности данного завещания, так как оно было подписано другим человеком, хотя, по его словам, Кравченко Л. не находилась в тяжелом состоянии, не позволяющим ей самой совершить это действие.

...Выслушав объяснения сторон и их представителей, изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что исковые требования Баранова подлежат отказу в удовлетворении, поскольку в завещании от 21 апреля 2016 года Кравченко завещала все Сандровой. В постановлении суда говорится: «В соответствии с ч.7 ст.159 ГК Республики Казахстан (далее – ГК Республики Казахстан) сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной после смерти гражданина по иску заинтересованных лиц.

В данном случае истцом оспаривается односторонняя, безвозмездная сделка, как завещание.

Согласно ст.1046 ГК Республики Казахстан завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Завещание совершается гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Завещатель вправе без объяснения причин лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону.

В ст.ст.1050, 1051 ГК Республики Казахстан определены общие правила о форме завещания, а также правила подписания завещания в случае, когда завещатель не может его подписать или перечитать. Обычно завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Но если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание, другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно.

Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем либо записано нотариусом со слов завещателя в присутствии свидетеля. Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса и свидетеля до подписания завещания. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него свидетелем в присутствии нотариуса, о чем в завещании делается соответствующая запись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Если нотариально удостоверенное завещание составляется в присутствии свидетеля, в завещании должны быть указаны фамилия, имя и постоянное место жительства свидетеля. Такие же сведения должны быть включены в завещание в отношении лица, подписавшего завещание вместо завещателя.

Такие же правила определены в главе 7 «Удостоверение завещаний» Правил совершения нотариальных действий.

Ознакомившись с содержанием завещания, составленного нотариусом Көшқали С.О., суд не находит грубых нарушений формы и содержания завещания, которые могут поставить под сомнение завещание в связи с несоответствием форме или содержанию, отсутствуют доказательства того, что завещание писалось против воли наследодателя Кравченко Л.А., что нотариусом была нарушена тайна завещания.

Более того в суде установлено, что нотариусом были проверены все обстоятельства добровольности, правомочности и дееспособности завещателя на момент составления завещания.

Доводы стороны истца о том, что нотариус не зарегистрировала спорное завещание в базе ЕНИС, а также бланк за №1630599, на котором составлено завещание, был выдан другому нотариусу Султановой А., не влияет на волю наследодателя.

…В соответствии с ч.4 ст.1046 ГК Республики Казахстан завещатель вправе без объяснений причин лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону.

В соответствии со ст.8 ГК Республики Казахстан граждане и юридические лица по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им гражданскими правами, в том числе правом на их защиту.

Граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, а предприниматели - также правила деловой этики. Эта обязанность не может быть исключена или ограничена договором. Добросовестность, разумность и справедливость действий участников гражданских правоотношений предполагаются.

При этом суду никаких доказательств относительно нарушения воли умершей не предоставлено".

На основании этого суд в исковых требованиях отказал.



Ответчица Светлана Сандрова написала благодарственное письмо в Администрацию Президента и на имя председателей Верховного, Южно-Казахстанского областного и Енбекшинского районного суда г. Шымкента. «Хочу выразить огромную благодарность судье Данияру Мадемарову, - пишет она. – При рассмотрении гражданского дела о признании завещания недействительным, по которому я являлась стороной ответчика, судья проявил высокие профессиональные навыки, беспристрастность и честность, что правомерно отразилось на вынесении решения суда. Теперь я могу с уверенностью выразить доверие суду и правосудию…».

Торгын Нурсеитова