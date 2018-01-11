В соответствии с пунктом 62 Консульского устава Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 25 апреля 2016 года № 240, утверждены Правила легализации документов согласно приложению 1 к настоящему приказу.

Легализация документов представляет собой установление и засвидетельствование подлинности подписи должностного лица и печати на документах с целью использования их в другом государстве.

Легализация документов осуществляется:

1) на территории Республики Казахстан - Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (далее - Департамент консульской службы);

2) за пределами Республики Казахстан - загранучреждениями Республики Казахстан (далее - загранучреждения).

Функции по легализации документов:

1) в Департаменте консульской службы возлагаются на уполномоченных сотрудников дипломатической службы (далее - уполномоченный сотрудник);

2) в загранучреждениях - на консульские должностные лица (далее - консул).

За совершение легализации документов взимается консульский сбор в соответствии со статьей 552 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (далее - Налоговый кодекс), за исключением случаев, предусмотренных статьей 553 Налогового кодекса.

Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участником которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

Для совершения легализации документов в Департамент консульской службы или загранучреждение подается заявление в произвольной форме с приложением следующих документов:

для физического лица:

1) копия документа, удостоверяющего личность (оригинал для сверки);

2) документ, подлежащий легализации;

3) оригинал документа, подтверждающего оплату консульского сбора;

для юридического лица:

1) копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (оригинал для сверки);

2) документ, подлежащий легализации;

3) оригинал документа, подтверждающего оплату консульского сбора.

4) копий учредительных документов;

5) копию документа, подтверждающего полномочия.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.