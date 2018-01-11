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Утверждены Правила легализации документов
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Аннотация к документу: Приказ и.о. Министра иностранных дел Республики Казахстан от 6 декабря 2017 года № 11-1-2/576 «Об утверждении Правил легализации документов» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 62 Консульского устава Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 25 апреля 2016 года № 240, утверждены Правила легализации документов согласно приложению 1 к настоящему приказу.
Легализация документов представляет собой установление и засвидетельствование подлинности подписи должностного лица и печати на документах с целью использования их в другом государстве.
Легализация документов осуществляется:
1) на территории Республики Казахстан - Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (далее - Департамент консульской службы);
2) за пределами Республики Казахстан - загранучреждениями Республики Казахстан (далее - загранучреждения).
Функции по легализации документов:
1) в Департаменте консульской службы возлагаются на уполномоченных сотрудников дипломатической службы (далее - уполномоченный сотрудник);
2) в загранучреждениях - на консульские должностные лица (далее - консул).
За совершение легализации документов взимается консульский сбор в соответствии со статьей 552 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (далее - Налоговый кодекс), за исключением случаев, предусмотренных статьей 553 Налогового кодекса.
Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участником которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.
Для совершения легализации документов в Департамент консульской службы или загранучреждение подается заявление в произвольной форме с приложением следующих документов:
для физического лица:
1) копия документа, удостоверяющего личность (оригинал для сверки);
2) документ, подлежащий легализации;
3) оригинал документа, подтверждающего оплату консульского сбора;
для юридического лица:
1) копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (оригинал для сверки);
2) документ, подлежащий легализации;
3) оригинал документа, подтверждающего оплату консульского сбора.
4) копий учредительных документов;
5) копию документа, подтверждающего полномочия.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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