В Швейцарии запретили мешать собакам лаять

Правительство Швейцарии внесло в законодательство ряд поправок в ветеринарные правила с целью призвать людей более гуманно относиться к представителям животного мира, сообщают Vesti.ru.

В частности, документом, размещенным на сайте правительства страны, владельцам собак отныне запрещено применять автоматические устройства, которые мешают их питомцам лаять.

Также приняты дополнительные меры, призванные пресечь торговлю собаками, ввезенными в Швейцарию нелегально. Теперь в объявлениях о продаже придется указывать свой адрес, а также сведения о происхождении животного.

При этом заводчики щенков в рекламных объявлениях теперь должны указывать свой адрес и происхождение животных, а вся информация о них будет вноситься в централизованную базу данных о собаках.

Отдельная поправка в документе правительства Швейцарии посвящена ракообразным. Так, например, теперь запрещено транспортировать омаров на льду или в ледяной воде.

Кроме того, в процессе приготовления ракообразных запрещается бросать живыми в кипящую воду (то есть без их предварительного умерщвления), передает ТАСС.

В документе отмечается, что водных обитателей, согласно новым правилам, надо "всегда держать в их естественной среде", а перед тем, как их умертвить, предварительно ракообразных следует оглушить.

Еще один запрет касается содержания домашних питомцев в слишком маленьких клетках. Отныне продавцы в Швейцарии обязаны письменно информировать покупателей о том, для каких видов животных какие клетки предназначены.

Фото: PetsTime.ru