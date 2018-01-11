Буран в столице: ветер начал слабеть

Метель в Астане идет на спад, следует из данных на сайте "Казгидромет", передает Zakon.kz.

На данный момент скорость ветра достигает 8 м/с.

К 17:00 планировалось возобновление работы аэропорта. службами аэропорта ведется зачистка взлетно-посадочной полосы, магистральныx рулежныx дорожек и рулежек. Проводится активная чистка гейтов, снегоуборочная техника работает интенсивно.

По данным табло аэропорта на 17:30, производится посадка на рейс в Актобе, Лондон и Дели. В 17:25 совершил посадку самолет из Усть-Каменогорска. Отменены рейсы из Варшавы, Москвы и Алматы.

По информации официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова, в Центре управления в кризисных ситуациях был организован оперативный штаб. В аварийно-спасательных работах задействовано более 200 человек личного состава ДЧС и 40 единиц спецтехники. Жертв и пострадавших нет, аварийно-спательные работы продолжаются.

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Фото: Ринат Чураев/ Оксана Сурова.