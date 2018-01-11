Конец света: три сценария ученых

Только в 2017 году его обещали как минимум три раза.

Предсказания о скором конце света появляются с завидной регулярностью – только в 2017 году его обещали как минимум в августе, октябре и ноябре, сообщает РИА Новости.

Тем не менее, апокалиптичный сценарий рассматривают не только астрологи и предсказатели, но и ученые. И некоторые из них, чьи научные достижения внушают доверие, тоже не слишком оптимистичны в отношении будущего человечества.

Стивен Хокинг

Стивен Хокинг считает, что человечество может исчезнуть к 2600 году. По его мнению, постоянный рост населения и увеличение потребления энергии приведут к тому, что Земля превратится в "пылающий огненный шар" и повторит судьбу Венеры (по мнению ученых четыре миллиарда лет назад, эта планета была схожа с Землей и была пригодна для обитания).

Единственный выход в такой ситуации – искать другую планету, пригодную для жизни, считает Хокинг. Проект Breakthrough Starshot, в работе которого он принимает участие, предполагает создание флота межзвездных кораблей. Эти корабли должны быть способны совершить путешествие к системе Альфы Центавры и отыскать там планету, схожую с Землей.

Кевин Уорик

Британского кибернетика Кевина Уорика уже сейчас называют человеком-киборгом. В его тело имплантированы несколько RFID-чипов. Первую такую операцию он перенес еще в 1998 году. Эти чипы позволяют ему передавать сигналы от нервной системы к компьютеру, а когда профессор приходит на работу, перед ним открываются двери и автоматически включается свет.

Профессор убежден, что человек в скором времени перестанет быть хозяином планеты и уступит доминирующие позиции машинам. Важную роль в этой концепции играет понятие технологической сингулярности, разработанное Рэем Курцвейлом. По достижении технологической сингулярности машинный прогресс станет настолько быстрым и сложным, что будет недоступен пониманию человека. В такой ситуации, считают ученые, прогнозировать грядущее будет невозможно. Сам Уорик утверждает: "Будущее выглядит прекрасно, если вы киборг или робот с искусственным интеллектом. Если же вы человек, ваше время прошло".

Среди ученых нет единства в вопросе даты достижения технологической сингулярности, однако большинство из них считают возможным ее наступление в 2030-2045 годах.

Франк Феннер

Австралийский вирусолог, чьи исследования позволили победить оспу, умер в 2010 году. Но уже тогда он заявлял, что человечеству осталось не более 100 лет.

"Мы на пороге исчезновения. Независимо от того, что мы теперь делаем – все слишком поздно", — утверждал он. По мнению ученого, главными причинами гибели человечества станут взрывной характер увеличения населения и "необузданное потребление".

Фото: Yuta Hirai; Sony Pictures Releasing CIS; NASA / JAXA