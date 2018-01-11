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Мажилисмены встретились с военнослужащими

11 января 2018, 17:37

В ходе рабочей поездки парламентарии разъясняют послание Президента народу Казахстана.

Депутаты Мажилиса Парламента РК Марат Бопазов и Серик Сапиев посетили войсковую часть 21751 Талдыкорганского гарнизона, сообщает Zakon.kz.

В ходе рабочего визита мажилисмены ознакомились с ходом боевой подготовки, деятельностью войсковой части и осмотрели авиационную технику. Основной темой рабочей поездки парламентариев было разъяснение Послания Президента народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», а также программной статьи главы государства «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру». Марат Бопазов отметил, что вопросы социального обеспечения военнослужащих и их семей всегда находятся в поле зрения депутатского корпуса. Особое внимание в его выступлении было уделено Закону «О жилищных отношениях военнослужащих».

- Депутаты поддержали этот законопроект, так как он направлен на улучшение социальной жизни военнослужащих, - говорит депутат. - Выделенные жилищные выплаты можно использовать для приобретения в собственность жилья, оплаты аренды жилища, в том числе с последующим выкупом. Также эти средства могут направляться в виде строительных сбережений и для улучшения жилищных условий.

Кроме того, по словам мажилисмена, этим законопроектом разрешен вопрос обеспечения жилья военных пенсионеров, посвятивших более 20 и более лет своей жизни военной службе. Пенсионеры, уволенные без предоставления жилья получат единовременную компенсацию уже в 2018 году, подчеркнул Марат Бопазов.

Вместе с тем в ходе встречи были подняты и обсуждены проблемные вопросы военнослужащих, в частности, о строительстве спорткомплекса для военнослужащих Талдыкорганского гарнизона.

После этого мажилисмены отправились в районные центры Алматинской области для разъяснения послания Президента и заслушивания социальных проблем населения.


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