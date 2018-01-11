Казахстан ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Туркменистаном

Целью Договора о стратегическом партнерстве является закрепление двусторонних отношений на уровне стратегического партнерства и тесного взаимодействия двух стран.

Главой государства подписан закон «О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Туркменистаном», сообщает Zakon.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Казахстан рассматривает Туркменистан в качестве ближайшего соседа, важного партнера в Центральной Азии. Центрально-Азиатский регион определен Главой государства приоритетным направлением внешней политики Казахстана. Туркменистан стал четвертой страной Центральной Азии, с которой Казахстан подписал документ, закрепляющий стратегическое партнерство. Тем самым, на сегодняшний день Казахстан сотрудничает со всеми странами Центральной Азии на уровне стратегического партнерства.

Ранее казахстанско-туркменские отношения базировались на Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года. Целью Договора о стратегическом партнерстве является закрепление двусторонних отношений на уровне стратегического партнерства и тесного взаимодействия двух стран.

Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу после обмена ратификационными грамотами. Туркменистан сообщил о ратификации договора 11 сентября текущего года. Договор подписан в ходе государственного визита Президента Туркменистана в Республику Казахстан 18 апреля 2017 года.

Фото с сайта crossed-flag-pins.com