Поправки в закон о государственном аудите подписал Назарбаев

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», сообщаетZakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон направлен на совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля, снижение коррупционных рисков путем улучшения порядков проведения госаудита, электронного госаудита, предварительного аудита, отзыва государственного сертификата, а также улучшения кадрового состава органов госаудита и финконтроля и устранения правовых пробелов.

Документ предусматривает внесение ряда изменений. Вводятся понятия «ассистент» для повышения уровня госаудитора, улучшение кадрового состава органов госаудита и финконтроля, проведение ежегодного аудита финансовой отчетности администраторов бюджетных программ и госучреждений, на основе системы управления рисками, что позволит проводить проверки точечно, повысив их результативность.

Наряду с этим предусматривается утверждение уполномоченным органом по внутреннему госаудиту правил проведения внутреннего госаудита, утверждение уполномоченным органом порядка осуществления электронного госаудита.

Также регламентирован порядок и сроки апелляционного урегулирования споров, возникающих при обжаловании действии, бездействии уполномоченного органа по внутреннему госаудиту и или должностных лиц. Определение количественного состава представителей нацкомиссии по сертификации госаудиторов для обеспечения паритета, усиление ответственности госаудиторов за несоблюдение этических норм и профессиональных стандартов. Для этого - предоставление права нацкомиссии по отзыву сертификата госаудитора.

Кроме того, планируется введение требования для кандидатов госаудитора о предоставлении рекомендаций, подтверждающих безупречную деловую репутацию кандидата от трех действующих госаудиторов, а также ряд других поправок, которые позволят улучшить деятельность органов госаудита и восполнить правовые пробелы.