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Соглашение о демаркации казахстанско-туркменской госграницы ратифицировал Президент РК

11 января 2018, 17:45

Главной целью соглашения является международно-правовое закрепление демаркированной линии государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном.

Главой государства был подписан подписан закон «О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы», сообщает Zakon.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Главной целью соглашения является международно-правовое закрепление демаркированной линии государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном. По итогам демаркации протяженность казахстанско-туркменской государственной границы составила 458,3 километра. На линии государственной границы установлены 330 пограничных знаков. Государственная граница и местоположение пограничных знаков отражены в следующих приложениях к соглашению: Протоколе-описании прохождения линии государственной границы; Карте государственной границы; Протоколе пограничных знаков; Каталоге координат и высот пограничных знаков.

В целях поддержания надлежащего состояния линии государственной границы после вступления в силу соглашения предусмотрено проведение один раз в 10 лет совместной проверки обозначения границы. Любые изменения местности не влекут за собой изменений в прохождении линии государственной границы. Соглашение не подлежит денонсации.

Демаркация казахстанско-туркменской границы проводилась в соответствии с Договором между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации и процессе демаркации казахстанско-туркменской границы от 5 июля 2001 года. Данный договор ратифицирован Законом от 2 июля 2003 года и вступил в силу 31 августа 2006 года. Соглашение о демаркации подписано 18 апреля 2017 года в Астане главами двух государств.

Фото с сайта bnews.kz


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