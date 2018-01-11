«Астана Опера» готова обменять билеты из-за непогоды

Популярная опера французского композитора Жоржа Бизе «Кармен» пройдет сегодня на сцене Большого зала «Астана Опера» в 19.00 согласно афише. В связи с резким ухудшением погодных условий, администрация театра готова обменять билеты на сегодняшний спектакль.

Зрители могут выбрать любую другую постановку из репертуара театра, с условием наличия свободных мест. В этом случае необходимо произвести обмен билетов до 19 января, купленных на спектакль «Кармен», в кассе театра «Астана Опера» или на сайте ticketon.kz.



Напомним, что действие оперы «Кармен» разворачивается в Испании, в первой половине XIX века. В центре круговорота событий – красивая, страстная и свободолюбивая цыганка Кармен, заметно выделяющаяся среди других работниц сигаретной фабрики. В отличие от первоисточника Бизе облагородил характер своей героини, подчеркнув в нем прямоту чувств и независимость поступков.

Авторы либретто ввели в действие оперы колоритные народные сцены. Жизнь темпераментной, пестрой толпы под жгучим солнцем юга, романтические фигуры цыган и контрабандистов, приподнятая атмосфера боя быков с особой остротой и яркостью подчеркивают в опере самобытные характеры Кармен, Хозе, Микаэлы и Эскамильо, драматизм их судеб.

Кармен – фатальная женщина, свобода и любовь которой становятся разрушительной как для того, кого она еще недавно любила, так и для нее самой.

Дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана Алан Бурибаев, режиссер-постановщик – Лоренцо Амато (Италия). Сценограф-постановщик – Эцио Фриджерио, художник по костюмам – Франка Скуарчапино (Италия), ассистенты художника по костюмам – Хелен Критикос, Арасель Досмуратова, художник по свету – Якопо Понтани, художник по проекциям – Серджио Металли (Италия). Хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.