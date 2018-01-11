В Восточном Казахстане улучшают качество правосудия

В Восточно-Казахстанском областном суде подведены итоги работы судов за 2017 год, сообщает Zakon.kz.

По словам председателя Восточно-Казахстанского областного суда Нурлана Каирбекова, в прошедшем году работа судов была направлена на выполнение первостепенных задач, поставленных главой государства в Плане нации. Это, в первую очередь, улучшение качества отправления правосудия, искоренение волокиты, укрепление доверия граждан к судебной системе.

По приведенной Каирбековым статистике, в 2017 году судами ВКО рассмотрено 73 474 гражданских, 6865 уголовных и 34 659 дел об административных правонарушениях. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года общее число судебных дел возросло на 7,5%. 4783 гражданских дела, 2451 уголовное дело и 3629 дел об административных правонарушениях окончены в результате применения примирительных процедур, в том числе в порядке медиации, что соответствует 9,4% от общего количества дел.

Председатель судебной коллегии по гражданским делам Дамир Абдугалиев проинформировал об улучшении качества отправления правосудия по делам, рассмотренным в порядке гражданского судопроизводства. В частности, процентное соотношение количества решений по гражданским делам, которые были отменены или изменены в апелляционном и кассационном порядке за 12 месяцев 2017 года, и общего числа дела, рассмотренных с вынесением решения, составило 1,3%, что на 0,2% ниже, чем за 2016 год.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Кайрат Чакпантаев озвучил результаты анализа данных о качестве вынесения судебных актов, согласно которым доля лиц, в отношении которых приговоры суда отменены и изменены в апелляционном и кассационном порядке, к общему числу лиц по рассмотренным делам в 2017 году составила 1,6%, что на 1,4% меньше чем в 2016 году. При этом среднереспубликанский показатель качества отправления правосудия составляет 2,4%.

В судах области используются современные технологии, позволяющие не только сократить сроки рассмотрения судебных дел, обеспечить прозрачность работы судебной системы, облегчить доступ граждан к правосудию, но и сэкономить бюджетные средства и средства участников процесса. Это такие сервисы как «Справочник судебных дел», «Судебный кабинет», видеоконференцсвязь, аудио-,видеофиксация судебных заседаний, СМС-извещение.

Судьи областного суда Назгуль Рахметуллина и Какен Сейтов отметили, что проводится большая работа по доступу населения к информации о деятельности судов области, а именно, внедрение и сопровождение пресс-центрами централизованной системы сайтов районных и приравненных к ним судов области. Создание собственных информационных ресурсов судебной системы является одной из важных задач, определяемых необходимостью выработки эффективных механизмов доведения до общества сведений о деятельности судов.