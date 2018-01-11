Исекешев прокомментировал ситуацию со смогом в Астане

Аким Астаны Асет Исекешев выразил заинтересованность опытом Пекина по решению проблемы с чистым воздухом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе круглого стола по вопросам экологии он обратился к китайским экспертам, выступившим с докладом об опыте работы Пекина в вопросах обеспечения чистого воздуха.

«В рамках проекта «парад столиц» мы будем приглашать города-побратимы и Пекин наш побратим. Можно тему этого мероприятия посвятить как раз зеленому Шелковому пути в рамках партнерства ШОС. Чтобы вы привели экспертов, специалистов, предпринимателей показали выставку в рамках партнерства. Знаем там хороший опыт (в вопросах экологии)», - сказал Асет Исекешев, обращаясь к экспертам из Китая.

Градоначальник остановился на вопросах борьбы со смогом в Астане.

«Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда не было ветра у нас 10 дней, что необычно для Астаны, все увидели смог и все жители начали заниматься этим вопросом, говорить - что такое, что случилось? В принципе у нас из-за ветра такая ситуация бывает редко. Но было воочию видно (смог). Нужно об этом думать именно сейчас. Перейти от нашей интенсивной системы развития, основанной на угле в большинстве регионов Казахстана, где нет газа, к новой модели устойчивого зеленого развития. Нужно также обратить внимание на вопросы загрязнения воды в почве. В Пекине они серьезно над этим работают, и по атмосфере и по воде», - подчеркнул Асет Исекешев.

Он также отметил, что в акимате Астаны изучили опыт Сингапура, Москвы и стран Восточной Европы, Канады в этом вопросе.

«Там целая система. Это институты, эксперты, НПО, различные фонды. У них очень серьезные меры ответственности - могут закрыть предприятие. Мы когда начали работать над этим, то увидели сотни решений. Допустим, как решить вопрос с печным отоплением, как найти баланс между подходами домохозяйств и теми требованиями, которые мы хотим поставить. Это же серьезные деньги, чтобы переоборудовать систему. То есть вопрос не простой. Или вопрос с озеленением транспорта, на который приходится 50% вредных выбросов по данным департамента экологии. У нас тысячу автобусов, ну хорошо мы сделаем электроавтобусы или на газ переведем, а что будем делать с 400 тысячами автомобилей, которые въезжают, в том числе из наших пригородных поселков. То есть это непростое решение. Не надо думать, что акимат придумает какую-то программу, выделит из бюджета деньги и город станет чистым. В Пекине этим занимаются 20 лет и им еще далеко до Швейцарии. Нам придется этим заниматься серьезно и долго», - резюмировал Асет Исекешев.

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