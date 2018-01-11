Баннер упал на женщину в Астане

Также травмы получил мужчина, которого ветер утащил и ударил об бизнес-центр.

13 человек пострадали во время бурана в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на НИИ Травматологии и ортопедии.

«10 января количество обратившихся за медицинской помощью в травмпункт при НИИТО составило 73 человека, из них травмы на улице получили 46. 11 января с 8:00 до 15:00 в травмпункт обратились 17 человек, 13 из них вследствие уличного травматизма», - сообщили в пресс-службе организации.

В НИИ ТО также отметили, что в числе пострадавших из-за негативных погодных условий оказались два человека: женщина, 1984 года рождения, получившая ушиб лопаточной области справа в результате падения на неё рекламного баннера и мужчина, 1950 года рождения, получивший ушиб голеностопного сустава из-за сильного ветра, который утащил и ударил его об бизнес-центр.

В настоящее время травмпункт работает в штатном режиме, ажиотажа не наблюдается, отмечают в НИИТО.

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