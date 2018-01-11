Жители Темиртау просят Алию Назарбаеву спасти их от черного снега

Уставшие терпеть экологический террор темиртаусцы подписываются под петицией, в которой требуют принять срочные и эффективные меры по борьбе за чистый воздух и белый снег.

Жители Темиртау активно собирают подписи в защиту окружающей среды. За день люди собрали более пяти тысяч подписей, передает корреспондент BNews.kz.

Наличие черной пыли в собственных домах, на улицах и даже внутри автомобилей, а также частые болезни из-за проблемной экологии, что подтверждают медики, заставило темиртаусцев действовать. Они написали петицию и дружно подписываются под документом. Только за один день активисты собрали больше пяти тысяч подписей.

"Терпеть уже сил нет в такой экологии жить просто невозможно, я надеюсь, что к нашему мнению прислушаются. Слов уже нет, поэтому я подписываюсь ",- говорит Василий Ткач.

Свои подписи под петицией ставят люди разных возрастов, общая проблема объединяет всех. В письме, которое люди отправят в Министерство энергетики РК, в партию "Нур Отан", а также передадут председателю ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Алие Назарбаевой, расписываются юристы, бизнесмены, журналисты, пенсионеры и домохозяйки.

В основных положениях письма множество требований, в числе которых - проведение открытого мониторинга вредных выбросов с АО "АрселорМиттал Темиртау"», открытый доступ к данным ежедневных выбросов металлургического комбината и установка системы электронного мониторинга на трубах и агрегатах предприятия.

Проверка на соблюдение экологического законодательства, в том числе при эксплуатации очистного оборудования на промышленных предприятиях г. Темиртау с привлечением представителей экологических общественных организаций в качестве специалистов. Привлечение к ответным, конкретным действиям АО "АрселорМиттал Темиртау", с принятием ими эффективной программы мероприятий по снижению вредных выбросов, обновлению и установке необходимого пылеочистного оборудования на ТЭЦ ПВС и других объектах комбината, а так же постоянные публичные отчеты через СМИ о принимаемых мерах.

Кроме того, люди считают, что необходимо восстановить работу государственной экологической службы в городе Темиртау и прекратить варварскую обрезку деревьев, а также усилить защитный "зелёный пояс города".

Жители города требуют, чтобы штрафные санкции, оплачиваемые комбинатом за вред окружающей среде должны оставаться в Темиртау на природоохранные мероприятия. Сейчас 176 тысяч человек ждут от компетентных органов конкретных действий по улучшению экологической обстановки в городе.

Фото с сайта BNews.kz