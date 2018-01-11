В Карагандинской области за неполные сутки спасли на дорогах более 120 человек

За неполные сутки 121 человек вызволен из снежного плена на дорогах между городами и селами Карагандинской области. По информации местного ДЧС, аварийно-спасательные работы проведены на дорогах пяти районов.

Так, в Абайском районе из трех застрявших автомобилей спасены 10 человек, на трассе "Алматы-Екатеринбург" в районе села Жумабек столкнулись автобус и грузовик – одного человека вытащили из заблокированного салона, еще пассажиров 15 доставлены в областной центр. На степной дороге близ села Актубек Жанааркинского района в легковых машинах ожидали помощи 11 человек, в Нуринском районе на дороге "Киевка-Шахтер-Пржевальское" из снежного заноса спасли три человека.

Автобус с пассажирами опрокинулся в Бухар-Жырауском районе на автодороге "Караганда-Аягоз-Бугаз" – спасены 45 человек, трое госпитализированы. Еще четыре человека из двух автомобилей спасли на дороге близ поселка Осакаровка.

Еще один автобус сломался на автодороге "Алматы-Екатеринбург" – бойцы Нацгвардии помогли эвакуировать 37 человек.

ДЧС Карагандинской области напоминает: в связи с ухудшением погодных условий утром 11 января в области закрыты автодороги по всем направлениям и для всех видов транспорта. Населению рекомендуется воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды.

Источник: Sputnik Казахстан. Фото: УЧС Темиртау