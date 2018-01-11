В Карагандинской области за неполные сутки спасли на дорогах более 120 человек
Спасатели десятками вызволяли людей из снежного плена на дорогах между населенными пунктами.
За неполные сутки 121 человек вызволен из снежного плена на дорогах между городами и селами Карагандинской области. По информации местного ДЧС, аварийно-спасательные работы проведены на дорогах пяти районов.
Так, в Абайском районе из трех застрявших автомобилей спасены 10 человек, на трассе "Алматы-Екатеринбург" в районе села Жумабек столкнулись автобус и грузовик – одного человека вытащили из заблокированного салона, еще пассажиров 15 доставлены в областной центр. На степной дороге близ села Актубек Жанааркинского района в легковых машинах ожидали помощи 11 человек, в Нуринском районе на дороге "Киевка-Шахтер-Пржевальское" из снежного заноса спасли три человека.
Автобус с пассажирами опрокинулся в Бухар-Жырауском районе на автодороге "Караганда-Аягоз-Бугаз" – спасены 45 человек, трое госпитализированы. Еще четыре человека из двух автомобилей спасли на дороге близ поселка Осакаровка.
Еще один автобус сломался на автодороге "Алматы-Екатеринбург" – бойцы Нацгвардии помогли эвакуировать 37 человек.
ДЧС Карагандинской области напоминает: в связи с ухудшением погодных условий утром 11 января в области закрыты автодороги по всем направлениям и для всех видов транспорта. Населению рекомендуется воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды.
Источник: Sputnik Казахстан. Фото: УЧС Темиртау
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