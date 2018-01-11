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Умер гитарист группы Motörhead

11 января 2018, 19:16

Эдди Кларк был последним из оставшихся в живых членов оригинального состава коллектива.

Британский гитарист хеви-метал-группы Motörhead Эдди Кларк, получивший за свой стиль игры кличку Быстрый, скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщается на странице коллектива в "Фейсбуке", передает Лайф.

По предварительным данным, музыкант, который был последним из оставшихся в живых членов оригинального состава Motörhead, скончался в больнице от пневмонии.

Кларк был гитаристом Motörhead с момента основания группы в 1976 году. После ухода из коллектива он стал сооснователем группы Fastway. Отметим, что в 2004 году музыкант занял 43-е место в списке ста лучших хеви-метал-гитаристов в истории по версии журнала Guitar World.**


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