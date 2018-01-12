Жителя Алматинской области подозревают в издевательствах над падчерицей

В Алматинской области продолжается уголовное расследование по факту издевательств над трехлетней девочкой, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

Журналист Гульмира Абыкай на своей странице в Facebook и Instagram разместила информацию о том, что 31-летний мужчина покусал свою трехлетнюю падчерицу и якобы даже откусил ребенку кончик носа. К сообщению приложено фото девочки с забинтованным лицом и гематомами на теле. Также сообщается, что ребенок в течение 20 дней находился под наблюдением медиков.

В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили информацию о заявлении, поданном матерью девочки в полицию Талгарского района 25 декабря 2017 года. В полиции пояснили, что с учетом вызванного резонанса, расследование уголовного дела взято областным департаментом на особый контроль.

"По указанному факту назначены необходимые экспертизы и досудебное расследование находится в производстве сотрудников Талгарского РУВД. На время расследования в отношении подозреваемого применена мера процессуального принуждения "Обязательство о явке". Другими словами, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде", — сообщил представитель алматинской областной полиции Кобейхан Нурахмет.

Фото © Sputnik / Табылды Кадырбеков

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