Информация об отмене занятий в Астане 12 января не соответствует действительности

Распространяемая в Сети информация об отмене занятий 12 января не соответствует действительности, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

На сайте уточняется, что официальную информацию передадут утром, начиная с 6.15.

Тем временем аким Астаны Асет Исекешев напомнил, что информацию об отмене занятий можно получить через мобильное приложение или на сайте управления образования.

Исекешев сообщил, что в городе продолжается работа по устранению последствий непогоды. Коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме.

"Для обеспечения беспрепятственного проезда проводится расчистка дорог и тротуаров и уборка снега. Всего задействовано 1500 специалистов и 1309 спецтехники. Идёт восстановление электроснабжения отдельных объектов, восстановлению повреждённых светофорных объектов, объектов уличного освещения, остановочных комплексов и строительных ограждений, в целом системы городского жизнеобеспечения работают в нормальном режиме", — написал Исекешев на своей странице в Facebook.

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