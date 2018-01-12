Жена Ивана Краско прокомментировала обвинения в измене

Наталья призналась, что от безденежья была вынуждена пойти на такой ход.

Актрисе Наталье Краско пришлось оправдываться в ответ на обвинение в измене советскому артисту Ивану Краско, передает РенТВ.

Наталью обвинили в том, что она за спиной у 87-летнего мужа крутит роман. Речь шла о некоем Александре. Эта история даже стала темой для ток-шоу.

Журналистам Наталья призналась, что вся эта драма - только лишь возможный способ заработать. Им с супругом едва хватает мизерной зарплаты и пенсии на жизнь, даже на трамвайный билет приходится искать деньги. И надо как-то выкручиваться.

"Иногда нужны деньги. И я не стыжусь. Потому что зарабатывают на нашей семье все. Используя мои фотографии в интернете", - заявила Наталья.

Сама свадьба Ивана Краско и Натальи вызвала невероятный интерес. Они поженились два года назад. Юную невесту тогда обвиняли в корыстных намерениях, а само торжество считали не более, чем спектаклем.