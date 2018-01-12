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Цена на Brent впервые за три года достигла $70

12 января 2018, 01:00

Последний раз такая цена была в 2014 году.

Цена на нефть марки Brent впервые с 4 декабря 2014 года превысила 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет РИА Новости.

В свою очередь, стоимость февральских фьючерсов на смесь марки WTI увеличилась на 1,59% — до 64,58 доллара за "бочку".

Участники рынка продолжают отыгрывать данные о снижении запасов.

Накануне Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы сырья за прошлую неделю снизились на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,2% — до 419,5 миллиона баррелей.

При этом аналитики прогнозировали меньший спад. Стратег PVM Oil Associates Тамаш Варга, как передает агентство Рейтер, отмечает, что "запасы сырой нефти в США находятся на самом низком уровне с августа 2015 года".

Кроме того, по данным министерства, добыча нефти в США упала на 2,9% — до 9,492 миллиона баррелей в сутки.

Трейдеры также отреагировали на заявления министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи о том, что, по его ожиданиям, "балансировка" глобального рынка нефти произойдет в 2018 году.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

Фото © AFP 2017 / Scott Heppell


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