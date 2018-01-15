О порядке представления реестра договоров аренды (пользования) по форме 871.00 за 2017 год

Департамент государственных доходов по г. Астана напоминает, что в соответствии со статьей 31-1 Закона РК «О регулировании торговой деятельности» требуется обязательное заключение договора аренды лицами, предоставляющими в аренду или пользование торговые объекты, торговые места в торговых объектах (в том числе на торговых рынках), а также вменена обязанность для арендодателей ведения реестра договоров аренды (пользования) и представления его в органы государственных доходов в порядке, сроки и по установленной форме.

В соответствии с Законом РК от 27 октября 2015 года № 364-V также с 1 января 2017 года вступила в действие статья 67-1 «Особенности установления реестра договоров аренды (пользования) и сроки его представления» Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Согласно пункту 2 статьи 67-1 Налогового кодекса реестр договоров аренды (пользования) представляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика - индивидуального предпринимателя или юридического лица, предоставляющего в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках, в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

Форма налоговой отчетности (форма 871.00) и правила ее составления утверждены приказом Министра финансов РК от 8 августа 2016 года № 432 о внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2014 года № 587.

Отчетным периодом является календарный год, отчетность должна быть предоставлена по обязательствам 2017 года не позднее 31 марта 2018 года.

Реестр договоров аренды (пользования) предназначен для отражения индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, предоставляющими в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках, следующих сведений по договорам аренды (пользования):

1) фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица-арендатора;

2) полного наименования арендатора - индивидуального предпринимателя или юридического лица;

3) номера и даты документа, удостоверяющего личность физического лица-арендатора;

4) идентификационного номера арендатора;

5) номера (при наличии) и даты заключения договора аренды (пользования); 6) фактического периода аренды (пользования) с указанием даты его начала и окончания;

7) суммы арендной платы и (или) суммы возмещаемых расходов в соответствии с договором аренды (пользования), с указанием сумм, подлежащих к уплате и фактически уплаченных;

8) назначения торгового объекта, торгового места в торговом объекте, в том числе на торговом рынке;

9) места нахождения торгового объекта, торгового места в торговом объекте, в том числе на торговом рынке;

10) иных сведений.

При этом реестр договоров аренды (пользования) должен содержать следующие сведения о торговом объекте, в том числе о торговом рынке:

1) стационарный или нестационарный;

2) общая площадь;

3) торговая площадь;

4) входит (не входит) в торговую сеть.

Определения торгового объекта и торгового места даны в Законе РК от 12 апреля 2004 года № 544-II «О регулировании торговой деятельности, согласно которым:

торговый объект - здание или часть здания, сооружение или часть сооружения, торговый рынок, автоматизированное устройство или транспортное средство, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;

торговое место - место, оснащенное оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;

Таким образом, при сдаче объекта торговой площади в аренду арендуемые объекты (магазины, места на торговых рынках, автозаправочные станции и др.), квалифицируемые как торговый объект или с признаками торгового объекта, необходимо представлять форму 871.00 за период 2017 года.