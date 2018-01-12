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Срок ввода в действие новых форм финансовой отчетности для госучреждений отложен до 1 июля 2018 года

Уважаемые налогоплательщики!

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с приказом Министра финансов РК от 14 декабря 2017 года № 719 срок ввода в действие приказа Министра финансов РК от 1 августа 2017 года № 468 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности» перенесен с 1 января 2018 года на 1 июля 2018 года.

Кроме того, в Правила составления и представления финансовой отчетности внесены уточнения и дополнительные положения по заполнению форм.

Напомним, ранее сообщалось, что для государственных учреждений утверждены новые формы финансовой отчетности и правила их представления:

форма ФО-1 «Бухгалтерский баланс»;

форма ФО-2 «Отчет о результатах финансовой деятельности»;

форма ФО-3 «Отчет о движении денег на счетах государственного учреждения по источникам финансирования (прямой метод)»;

форма ФО-4 «Отчет об изменениях чистых активов/капитала»;

форма ФО-5 «Пояснительная записка к финансовой отчетности»;

форма ФО-6 «Бухгалтерский баланс при реорганизации».

Правила составления и представления финансовой отчетности устанавливают объем, периодичность, сроки и порядок составления и представления финансовой отчетности государственными учреждениями, содержащимися за счет республиканского и местных бюджетов, для целей их представления пользователям.


12 января 2018, 07:55
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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