Пьяный дровосек на Рождество лишил товарища головы

Потрошитель пытался пустить сыщиков по ложному следу, сообщив, что он обнаружил в своём доме обезглавленное тело знакомого и сам глубоко шокирован находкой, передает Life.ru.

Шокирующее преступление произошло в городе Алапаевске Свердловской области во время рождественского застолья. 45-летний местный житель обезглавил своего собутыльника при помощи бензопилы — этим инструментом они оба зарабатывали себе на кусок хлеба заготовкой дров односельчанам.

«Во время «фуршета» между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один ударил второго. Простить такое даже близкому приятелю оказалось делом невозможным, вероятно, приняли на грудь чересчур много. Хозяин частного дома, недолго думая, схватил бензопилу, завел её и, словно маньяк из фильма ужасов, начал пилить в прямом смысле этого слова обидчика в области головы», — комментирует руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Более того, подозреваемый изначально намеревался пустить сыщиков по ложному следу, сообщив, что он обнаружил в собственном доме тело знакомого с признаками насильственной смерти. При этом кто именно мог так жестоко расправиться с его приятелем, он якобы не знал.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, дровосеку предъявлено обвинение по статье «Убийство».

«В отношении него по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу назначен и проводится комплекс судебных экспертиз, допрашиваются обвиняемый и свидетели», — добавили в ведомстве.



Фото: © пресс-служба МВД по Свердловской области