Угарным газом в Алматинской области отравились 17 человек за три дня
Из-за неисправности печного отопления в Алматинской области пострадали 13 детей и четверо взрослых.
В Алматинской области за трое суток с 6 по 8 января отравились угарным газом 17 человек, из них 13 детей, сообщает пресс-служба департамента по ЧС Алматинской области.
По информации ведомства, 6 января в больницу села Шелек Енбекшиказахского района с отравлением от угарного газа попало 10 человек, из них шесть детей. Причиной их отравления явилась неисправность печи на твердом топливе.
"Основная причина отравления и гибели людей происходит из-за нарушения правил эксплуатации, устройства, несвоевременной очистке печи. Трещины, забитый дымоход, заблокированные трубы, могут привести к недостаточному доступу свежего воздуха, которое способствует скоплению в доме угарного газа. А это чревато для жизни человека", — проинформировали в пресс-службе ДЧС региона.
С началом отопительного сезона с 15 октября 2017 по 8 января нынешнего года отравление от угарного газа получили 22 человек, погибли двое — отец с сыном, подключившие бензиновый генератор для обогрева в Карасайском районе.
Пожарная служба предупреждает, что халатное отношение к эксплуатации печей и других обогревательных приборов в жилых зданиях, может привести к непоправимым последствиям. Эти несчастья можно своевременно предупредить, если регулярно выполнять следующие несложные правила пожарной безопасности, дабы не подвергать себя и родных опасности:
Перед отопительным сезоном нужно проверять и ремонтировать печи в домах;
Любая печь должна отвечать строгим противопожарным требованиям. Она не должна примыкать плоскостью к деревянным (сгораемым) стенам или перегородкам;
Перед топкой на полу необходимо прибивать предтопочный металлический лист размером 50х70 см;
Нужно регулярно производить очистку дымоходов и печей от накопившейся в них сажи (не менее одного раз в два месяца);
Все дымовые трубы и стены на чердаках в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены с внешней стороны;
Нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра;
Не растапливать печь дровами, выходящими за пределы топки;
Запрещается самовольно устанавливать в жилом доме временные печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности (кустарного производства, металлические печи).
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © AP Photo / Dave Martin
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