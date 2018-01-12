Угарным газом в Алматинской области отравились 17 человек за три дня

В Алматинской области за трое суток с 6 по 8 января отравились угарным газом 17 человек, из них 13 детей, сообщает пресс-служба департамента по ЧС Алматинской области.

По информации ведомства, 6 января в больницу села Шелек Енбекшиказахского района с отравлением от угарного газа попало 10 человек, из них шесть детей. Причиной их отравления явилась неисправность печи на твердом топливе.

"Основная причина отравления и гибели людей происходит из-за нарушения правил эксплуатации, устройства, несвоевременной очистке печи. Трещины, забитый дымоход, заблокированные трубы, могут привести к недостаточному доступу свежего воздуха, которое способствует скоплению в доме угарного газа. А это чревато для жизни человека", — проинформировали в пресс-службе ДЧС региона.

С началом отопительного сезона с 15 октября 2017 по 8 января нынешнего года отравление от угарного газа получили 22 человек, погибли двое — отец с сыном, подключившие бензиновый генератор для обогрева в Карасайском районе.

Пожарная служба предупреждает, что халатное отношение к эксплуатации печей и других обогревательных приборов в жилых зданиях, может привести к непоправимым последствиям. Эти несчастья можно своевременно предупредить, если регулярно выполнять следующие несложные правила пожарной безопасности, дабы не подвергать себя и родных опасности:

Перед отопительным сезоном нужно проверять и ремонтировать печи в домах;

Любая печь должна отвечать строгим противопожарным требованиям. Она не должна примыкать плоскостью к деревянным (сгораемым) стенам или перегородкам;

Перед топкой на полу необходимо прибивать предтопочный металлический лист размером 50х70 см;

Нужно регулярно производить очистку дымоходов и печей от накопившейся в них сажи (не менее одного раз в два месяца);

Все дымовые трубы и стены на чердаках в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены с внешней стороны;

Нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра;

Не растапливать печь дровами, выходящими за пределы топки;

Запрещается самовольно устанавливать в жилом доме временные печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности (кустарного производства, металлические печи).

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © AP Photo / Dave Martin





