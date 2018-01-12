Почти два килограмма героина изъяли у наркодилеров в Астане
Столичными полицейскими пресечен канал поставки наркотических средств в Астану.
Сотрудниками департамента внутренних дел Астаны проведена специальная операция в результате которой пресечен канал поставки наркотического средства героин на территорию столицы, сообщила пресс-служба городского ДВД.
"В ходе проведения мероприятий у двоих задержанных в возрасте 34 и 40 лет по месту жительства в частном доме обнаружено и изъято наркотическое средство героин в особо крупном размере. Согласно судебно-химической экспертизе изъят "героин" весом 1 кг 734 грамма", — говорится в сообщении.
ДВД проводится досудебное расследование по статье 297 УК Республики Казахстан. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проверяется их причастность к другим совершенным наркопреступлениям.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © AFP 2018/ FRENCH CUSTOMS
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