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Почти два килограмма героина изъяли у наркодилеров в Астане

12 января 2018, 06:56

Столичными полицейскими пресечен канал поставки наркотических средств в Астану.

Сотрудниками департамента внутренних дел Астаны проведена специальная операция в результате которой пресечен канал поставки наркотического средства героин на территорию столицы, сообщила пресс-служба городского ДВД.

"В ходе проведения мероприятий у двоих задержанных в возрасте 34 и 40 лет по месту жительства в частном доме обнаружено и изъято наркотическое средство героин в особо крупном размере. Согласно судебно-химической экспертизе изъят "героин" весом 1 кг 734 грамма", — говорится в сообщении.

ДВД проводится досудебное расследование по статье 297 УК Республики Казахстан. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проверяется их причастность к другим совершенным наркопреступлениям.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © AFP 2018/ FRENCH CUSTOMS


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