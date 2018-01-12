Нападающий "Барыса" вошел в заявку сборной Канады на Олимпиаду-2018

В состав также попал бывший вратарь астанинского клуба.

Нападающий "Барыса" Линден Вей вошел в заявку сборной Канады на зимнюю Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчане, передает Vesti.kz.

В текущем сезоне КХЛ Вей набрал набрал 52 (17+35) очка в 50 матчах. Для него это первый опыт выступлений за пределами Северной Америки.

В составе сборной Канады Вей выступил на двух этапах Евротура - Кубке Карьяла в Финляндии и Кубке Первого канала в России.

В заявку сборной Канады также попал вратарь хорватского "Медвешчака" Кевин Пулен, который в прошлом сезоне провел 14 матчей за "Барыс" и пропустил 34 шайбы.

Главным тренером сборной Канады в июле был назначен Уилли Дежарден. На турнир команда поедет в статусе победителя двух последних Олимпиад.

Заявка сборной Канады:

Вратари: Джастин Питерс ("Кельн", Германия), Бен Скривенс ("Салават Юлаев", КХЛ), Кевин Пулен ("Медвешчак", чемпионат Австрии).

Защитники: Стефан Эллиотт (ХВ-71, Швеция), Чей Геноуэй ("Лада", КХЛ), Коди Голубеф ("Стоктон Хит", АХЛ), Марк-Андре Граньяни ("Динамо" Минск, КХЛ), Крис Ли ("Металлург" Магнитогорск, КХЛ), Максим Норо ("Берн", Швейцария), Мэт Робинсон (ЦСКА, КХЛ), Карл Столлери ("Динамо" Рига, КХЛ).

Нападающие: Рене Бурк ("Юргорден", Швеция), Жильбер Брюле ("Куньлунь", КХЛ), Эндрю Эббетт ("Берн", Швейцария), Куинтон Хауден ("Динамо" Минск, КХЛ), Крис Келли, Роб Клинкхаммер ("Ак Барс", КХЛ), Брэндон Козун ("Локомотив", КХЛ), Максим Лапьер ("Лугано", Швейцария), Эрик О’Делл ("Сочи", КХЛ), Мэйсон Рэймонд ("Берн", Швейцария), Дерек Рой ("Линчепинг", Швеция), Кристиан Томас ("Уилкс-Бэрри", АХЛ), Линден Вей ("Барыс", КХЛ), Войтек Вольски ("Металлург" Магнитогорск, КХЛ).

Отметим, что кандидатом на попадание в состав сборной Канады был еще один нападающий "Барыса" - Мэтт Фрэттин, который получал вызов на два этапа Евротура, но сыграл только на Кубке Первого канала.

Игроки из КХЛ, АХЛ и европейских лиг получили шанс сыграть за Канаду после запрета участвовать на Олимпиаде хоккеистам из НХЛ.

Хоккейный турнир на зимней Олимпиаде-2018 пройдет с 14 по 25 февраля. Соперниками Канады на групповом этапе станут Чехия, Швейцария и Южная Корея.

Фото пресс-службы "Барыса"