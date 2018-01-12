Трамп предположил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном

При этом Трамп отказался отвечать на вопрос, общался ли он когда-либо с северокорейским лидером.

Президент США Дональд Трамп допустил, что он находится в хороших отношениях с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, пишет РИА Новости.

"Возможно, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном. У меня есть отношения с людьми", — заявил президент США в интервью изданию Wall Street Journal, признав, что это может вызвать удивление.

При этом Трамп отказался отвечать на вопрос, общался ли он когда-либо с северокорейским лидером.

Глава Белого дома также одобрил решение Северной Кореи принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, не исключив в то же время, что Пхеньян поссорить Вашингтон и Сеул.

"Если бы я был на их месте, я бы так сделал", — отметил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном, но дал понять, что такой диалог возможен лишь при определенных условиях.

"(Ким Чен Ын) знает, что я не шучу. Нисколько, ни на один процент. Он понимает это. В то же время, если бы мы могли прийти к мирному и хорошему решению, над которым мы работаем со многими людьми… Если бы эти переговоры (с КНДР — ред.) привели к чему-нибудь, это было бы замечательно для всего человечества, для всего мира", — заявил глава Белого дома.

Фото: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta