Мошенница обманывала жителей Темиртау, предлагая кредиты, которые не нужно возвращать

Очередной пример невероятной наивности продемонстрировали жители Темиртау. Люди попались на удочку мошенницы, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Она предлагала кредиты, которые не надо возвращать. Взамен аферистка просила половину взятой суммы.

На удочку Анастасии Черновой попались целые семьи.

По данным следствия, Чернова предлагала людям «безвозвратные кредиты». Уверяла, что имеет доступ к базе данных микрокредитной организации и может удалить имя заемщика из списка должников. За свои «услуги» просила половину от суммы кредита. Она была так убедительна, что вопросов откровенно криминальная схема у пострадавших не вызывала. В итоге, набежали немалые суммы. Ведь ставка в микроредитной организации – 2% в день при условии, что заем вернут в течение трех недель. В случае просрочки начисляется еще и пеня – 3% в сутки.

Суд приговорил Анастасию Чернову к ограничению свободы сроком на три с половиной года.

– Чернова привлечена к принудительному труду в местах, определяемых местными исполнительными органами на 240 часов в год, - заявила заведующая канцелярией темиртауского городского суда Александра Гринькова.

Потерпевшие отдали мошеннице около 200 тысяч тенге. Но выплачивать по займу будут в десятки раз больше. С Черновой же суд взыскал всего 58 тысяч. Чтобы «выбить» остальное, пострадавшие должны обратиться в суд.

Фото: Millioner.kz