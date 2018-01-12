Новый Tesla Roadster «рассекает» по дорогам общего пользования

В распоряжение издания Electrek оказались первые «живые» фотографии электрокара Tesla Roadster нового поколения, который был замечен на дорогах общего пользования в Лос-Анджелесе.

Напомним, родстер Tesla Roadster 2020 был официально рассекречен американской компанией во время презентации электрического грузовика Tesla Semi. Новинка от калифорнийского бренда, во время выхода на рынок, будет считаться самым быстрым серийным автомобилем в мире.

Как ранее завили представители компании, родстер Tesla Roadster нового поколения способен ускоряться с нуля до первой сотни за 1,9 секунды. Максимальная скорость – свыше 400 км/час. Ориентировочная цена – от 200 000 долларов США. Какова отдача электрической силовой установки модели, неизвестно.

Теперь же в сети появились первые фотографии нового электрокара Tesla Roadster на дорогах общего пользования. Как отмечает издание, за рулём автомобиля находился Франц фон Холцхаузен, главный дизайнер американской компании Tesla.

Как подчёркивает издание, во время движения электрокар Tesla Roadster нового поколения «сломался и остановился посреди проезжей части». В свою очередь, Франц фон Холцхаузен ожидал эвакуатор. При этом в компании отметили, что «автомобиль не "сломался", и он смог самостоятельно проехать». Однако до сих пор неясно, почему он остановился посреди дороги.

Очевидно, что перед нами прототип электрокара Tesla Roadster нового поколения. Скорее всего, Франц фон Холцхаузен в действительности столкнулся с какими-то техническими проблемами. Обращает на себя внимание тот факт, что на бордюре лежат специальные устройства, позволяющее убрать машину с проезжей части.

Via livecars