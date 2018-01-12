Идеи послания Президента корреспондируются с положениями конституционной реформы

Конкретные предложения по реализации поручений Елбасы будут озвучены в послании Конституционного совета.

В Конституционном Совете РК обсудили послание Президента народу Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КС РК.

В Конституционном Совете прошло совещание по обсуждению основных положений Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции".

Председатель Конституционного Совета Кайрат Мами отметил, что, как и в предыдущие годы, послание Елбасы является серьезным программным документом, соответствующим логике Стратегии «Казахстан 2050» и других посланий, и является руководством к действию для государственного аппарата и граждан.

- В нем охвачены актуальные вопросы развития всех отраслей жизнедеятельности, обусловленные современными трендами в эпоху Четвертой промышленной революции, - подчеркнул Мами.

В ходе обсуждения члены Конституционного Совета сделали акцент на том, что многие идеи послания корреспондируются с положениями конституционной реформы, проведенной в прошлом году, отметив, что «их дальнейшая реализация будут взаимодополнять друга друга».

В правовой сфере Кайрат Мами особо подчеркнул важность установки главы государства на дальнейшее продолжение работы по укреплению гарантий конституционных прав граждан, повсеместному утверждению принципа верховенства закона. Он призвал коллег в пределах полномочий Конституционного совета приложить все усилия для надлежащего исполнения и реализации послания Президента.

- Конкретные предложения по реализации поручений Елбасы, особенно по вопросам защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, будут предусмотрены в послании Конституционного совета, которое будет озвучено на совместном заседании Палат Парламента во втором квартале, - сказал К. Мами.