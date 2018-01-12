Откровения фотомодели про Аршавина

Скандал с супругой Андрея Аршавина набирает обороты. В России дама объявила войну бортпроводникам. В Казахстане, где сейчас забивает голы ее супруг, фотомодель Ольга Семенова намерена подать иск в суд в отношении Алисы Аршавиной, пишет "Московской комсомолец"

Ольгу засняли в объятиях Аршавина, в ее адрес посыпались угрозы. Девушка подробно рассказала нам про свои отношения с футболистом и конфликт с Алисой.

Ольга Семенова подробно поведала нам, чего ей стоил вечер в компании знаменитого футболиста.

- Ольга, в соцсети вы написали, что намерены судиться с Алисой Аршавиной из-за угроз в свой адрес. Дело приобретает серьезный оборот?

- Если бы история была несерьезной, если бы у меня не было доказательств, я бы в прокуратуру точно не поехала. Даже не рыпалась. А сейчас я еду подавать заявление.

- Вы разместили в интернете видеоролик — в кадре плакали, говорили, что вам не верят...

- Да, вчера у меня случилась истерика. Люди не верят моим словам. Меня уже всякие темные мысли посещают.

- После того, как вы публично рассказали об угрозах супруги футболиста в ваш адрес, Аршавина от вас отстала? Ее муж вам ничего больше не писал?

- Эти люди смелые только в переписке, и когда никто об этом не знает. Как только мою историю узнали все, то Аршавины стали не таким уж смелыми. Насколько я знаю, Алиса вроде дала какой-то комментарий СМИ. Я еще не ознакомилась с ним подробно.

Вроде она мимолетно обмолвилась о том, что якобы я просила у нее деньги за видео, где мы сидим в ресторане с ее мужем.

Что могу сказать: тем самым она, думаю, заработала себе еще одну статью УК — клевета и оскорбление чести и достоинства личности. Пусть дальше пишет. Может, нарисуется еще пара статей.

- Вы давно знакомы с Андреем Аршавиным? Расскажите про тот вечер в ресторане.

- Дело было в середине октября прошлого года. Мне позвонил наш общий друг Павел, попросил меня приехать в ресторан «Ист». Это самый дорогой ресторан города. Находится в ТЦ, где продаются только люксовые вещи.

Приятель так и сказал: Аршавин хотел с тобой познакомиться, давай поужинаем, отдохнем. Время было позднее. После 22.00 вечера. Во время звонка мы с подругой ехали в машине, она слышала весь разговор.

Мы приехали. Я села за стол с краю. Но Аршавин попросил сесть рядом с ним. Я пересела. Он начал со мной разговаривать, шутил, смеялся. Все было нормально сначала.

- На ролике видно, что вы не просто смеялись, он вас обнимал.

- Он сам начал меня обнимать. В какой-то момент я попросила заснять нас на камеру. Просто так. Без злого умысла. Все друг друга снимают на камеру, фоткаются. Он промолчал, не противился. Мы с ним стали сниматься на камеру. Он этого не запрещал.

- Много свидетелей этого было?

- Была большая компания. Три футболиста, еще один их друг и четыре девушки, одна из которых модель — инстаграм-звезда. Ее имени не буду называть, может она не хочет этого. Ее тоже пригласили туда скрасить вечер футболистам. И когда началась съёмка, никто не закрывал камеру.

После все решили поехать в ночной клуб. Я высказала сомнения, потому что не люблю ночью тусоваться в клубах. Я сказала, что подвезу ребят, а по дороге решу, надо ли мне там оставаться.

- Вы были за рулем, когда уезжали из ресторана?

- Да, я была за рулем, потому что совсем не пью алкоголь. Но по дороге в клуб начали происходить какие-то непонятные вещи с ребятами. Не стану сейчас рассказывать об этом. Не хочу порочить имя Аршавина. Если мне дальше будут поступать угрозы, я расскажу всю правду на суде.

Короче, я отвезла парней до клуба, и мы с подругой уехали домой. С ними в тот вечер общаться мы не продолжили.

- Аршавин выпивал в тот вечер?

- Да. Я бы тоже не стала об этом говорить, если бы его супруга сама не сказала. Но об этом чуть позже.

- Видео из ресторана, снятое осенью, появилось в сети только сейчас, когда Аршавина оскандалилась на борту самолете. Это случайность?

- Как видео появилось в сети - для меня до сих пор загадка. С октября видео хранилось у меня в облаке, с телефона я его убрала. Вдруг 28 декабря в 4 часа утра в сети всплывает этот ролик. Несколько казахстанских пабликов подцепили его. И через несколько минут после его появления, мне на телефон пришла СМС с номера жены Аршавина.

- Что там было написано?

- Сначала шла нормальная милая беседа. Первый вопрос был примерно таким: «Что ты делала с моим мужем в заведении «Ист»?» Меня удивило - как она поняла, что дело происходило именно в том ресторане? Видео очень темное, там не понятно, где мы сидели.

- Что вы ответили?

- Я написала: «Меня с вашим мужем ничего не связывает и никогда в жизни не связывало. Можете не беспокоиться». Видимо, ее не удовлетворил мой ответ, и тогда в мой адрес посыпались многочисленные угрозы.

Моя собеседница представилась майором ФСБ и прямым текстом указала, что мне подкинут наркотики и я сяду за это в тюрьму. Я дала ей отпор: «В таком случае вы можете пересажать половину девушек Казахстана. Откуда у вас столько наркотиков?».

Она написала — на видео была именно ты, поэтому посажу именно тебя. Я не стала продолжать беседу. Но моя визави не успокаивалась. Она пригрозила отрезать мне пальцы, чтобы впредь я не тусовалась и не лапала ее мужа. Хотя Аршавина я сама не трогала. Даже на видео видно, что трогал он меня, а не я его.

Потом посыпались оскорбления в мой адрес, было много мата, «тупая дура» - одно из самых невинных...

- Вы не пытались оправдываться?

- Я понимала, что сама не смогу успокоить женщину и написала СМС Андрею Аршавину: «Привет. Если ты не угомонишь свою жену, я буду вынуждена обратиться в Генпрокуратуру и спортивный комитет с жалобой».

Он ответил: «Откуда у вас мой номер?»

Я ему: «А ничего, что вы сами его мне оставили?». Он: «Нет, я не помню».

Тогда я написала: «Я поняла, что с женой ты разбираться не будешь, тогда я знаю, что мне делать». И тут вдруг снова мне пришло сообщение с номера жены.

Автор написала, что присутствовала при моей переписке с Аршавиным: «Он вас не помнит и не знает кто вы». Я не промолчала: «Может быть, потому что он был выпивши, поэтому не помнит?»

Собеседница подтвердила, что он был в тот вечер выпивший и добавила, что в противном случае такой дуре, как я, не оставил бы свой номер телефона.

- Футболисты много пили в тот вечер?

- Я не контролировала выпитые стаканы. И не хотела поднимать эту тему, пока та женщина не сказала сама, что он был пьян. Она унизила меня тем, что обмолвилась, что трезвый Аршавин такой дуре не оставил бы контакты. Поэтому я решила сказать, что Андрей в тот вечер пил. Но что-то еще говорить в его адрес пока не хочу.

- Угрозы с ее стороны дальше продолжились?

- Угроз больше не было. Но она продолжала писать, что я собираю компромат на их семью, что я ищу спонсора и богатого любовника. И только когда я предложила ей подумать, откуда у меня мог появиться номер ее мужа, если не он сам мне его дал, она притихла. А потом написала, что подумала, пожелала мне удачи и предупредила, что вылетает в Алматы.

Признаюсь, я испугалась. Решила разместить на своей страничке пост об этой истории. И уже когда выложила видео, то узнала, что Алису Аршавину сняли с борта самолете, где она тоже представлялась майором ФСБ.

- Не долетела на ваше счастье?

- Меня Бог уберег.

- Почему же люди вам не верят? Более того, считают, что вы пытались увести мужа из семьи?

- Дело в том, что я еще не выложила в открытом доступе скрины нашей переписки. У нас по закону такие вещи делать нельзя. Я понимаю, что единственная моя защита — публичные заявления. Пока я говорю об этом, пока не молчу — я защищена.

- Тем не менее, репутация ваша подмочена?

- Люди оскорбляют меня в комментариях к моим постам, называют шлюхой, винят в том, что я обнимаюсь с женатым мужчиной. Мы что, живем в СССР, где нельзя было обнимать чужих жен и мужей? Давайте тогда всем, кто на корпоративах танцует и обнимается с чужими женами-мужьями, отрезать пальцы.

- Андрей Аршавин свободно себя чувствует в Казахстане?

- Он ведет себе расковано, поэтому не напрягался, когда его снимали на камеру, когда обнимал меня.

- Каким он вам показался при личном общении?

Я так скажу — больше никогда в жизни я бы не хотела с ним пересекаться. Ни по какому поводу. Как человек он меня не устраивает. Претензий лично к Аршавину я не имею, но никаких эмоций он у меня не вызывает, ни как собеседник, ни как мужчина.

- На той вечеринке он вспоминал о жене, детях?

- Только один раз упомянул жену. Насколько я помню, он поинтересовался, какая у меня фамилия. Я сказала — Семенова, он посмеялся: «Надо же, у моей жены такая же девичья фамилия». Я не поняла, какую жену он имел в виду. Не стала вдаваться в подробности.

- Это единственный момент, когда он вспомнил о жене?

- Ну да.

- Вы не пробовали лично поговорить с Алисой?

– Я предложила той женщине, с которой переписывалась, поговорить, написала: «Пожалуйста, позвоните мне, и не оскорбляйте меня, не доводите до нервного срыва». Она не позвонила. Из-за этой ситуации у меня со здоровьем начались проблемы. Я могу с вами нормально разговаривать, а через пять минут начну рыдать. В будущем мне понадобится консультация психолога. Я даже стала заикаться на нервной почве. Третьи сутки не сплю, мозг не работает. У меня тысячи мыслей в голове, я не могу закрыть глаза, чтобы уснуть.

- Вам друзья Андрея Аршавина, те, что были в ресторане тогда, звонили?

- Я написала своему другу, который позвал меня на ту вечеринку: «Почему мне пишет жена Аршавина?». Он молчит. Никак не комментирует. Все они молчат. Как гулять - герои, а как нести ответственность — в кусты.

- Аршавин в Алматы пользуется успехом у девушек?

- Та женщина сказала, что якобы на ее мужа бросается вся Алматы. Меня это сильно рассмешило. Я ей ответила на это: «Мне смешно». Пока я не приехала в тот ресторан, не познакомилась лично с Аршавиным, я даже не знала, насколько он крутой футболист. Знали лишь, что есть такой футболист Аршавин и все.

- Вы тоже не последний человек в городе?

- Я сама фотомодель. Со мной общаются многие известные люди Казахстана и ни с кем ранее не случалось конфликтов.

- Футболисты у вас считаются богатыми людьми?

- Не бедствуют. Считается, что быть футболистом — престижно. Но у нас на каждом углу никто не кричит о том, что встречаться с футболистом — это круто. Хотя сейчас многие наши знакомые считают, что Аршавин настолько крут, что легко закроет мне рот деньгами.

- Вы опасаетесь жены Аршавина?

- Опасаюсь. Если человек представляется везде майором ФСБ, то ее адекватность вызывает опасения. Я не знаю, на что она способна. Поймите, я фотомодель, зарабатываю на своей внешности, если мне нанесут увечья, моя карьера накроется медным тазом.

От всей этой ситуации страдают и мои родители, которые смотрят новости. У них скачет давление. Им плохо от того, что меня называют любовницей Аршавина. Хотя такого никогда не было и не будет.

- Почему вы только сейчас решились обратиться с заявлением в суд?

- Я ждала извинений. Я говорила им, что достаточно принести публичные извинения, и конфликт был бы исчерпан. Меня не услышали. Никто не извинился даже в телефонном разговоре.

Сейчас мне звонят мнимые журналисты и провоцируют, пытаются выведать у меня информацию. Задают вопросы: делили ли Аршавины имущество, в какой квартире живет Андрей?

Также мне пишут в личку сообщения интимного толка непонятные мужчины, которые высказывают желание стать моим спонсором за 5 тысяч долларов, оплатить ужин, предлагают стать любовницей. Раньше ничего подобного не происходило.

Я понимаю, что это провокации. Меня хотят скомпрометировать. Но эти вещи не про меня. Я успешная фотомодель. У меня есть свой бизнес. У меня машина Mercedes-Benz E-класс, собственная квартира, я часто езжу за границу. О чем тут говорить? Я не нуждаюсь в деньгах. С 14 лет я сама зарабатываю себе на жизнь. А мне говорят, что я ищу спонсора. Я не оставлю это просто так, не хочу, чтобы мое имя очернили. Молчать не стану.

- У вас есть мужчина, который мог бы заступиться за вас?

- К сожалению, нет. После 7 лет отношений я больше ни с кем не могу построить любовь. Два года я одна. Еще не встретился мужчина, который бы меня полностью понимал. Так что сейчас моя поддержка — это мама, папа и моя лучшая подруга. Но меня поддерживают люди из России, Ингушетии и Чеченской республики. Многие оставляют свои контакты и готовы защищать меня, если в мой адрес поступят угрозы.